“Es el proyecto. Todos los armadores de nosotros son muy pequeños. Para seguir mejorando hay que darle el desarrollo. Si no lo exponemos, aquí practicamos tres y cuatro días y no es suficiente. Tiene que pasar por la experiencia”, indicó González, quien tomó las riendas del Equipo Nacional el pasado octubre en sustitución de Nelson Colón.

“Lo pusimos de point guard. Lo hizo bien. Quisiéramos que hiciera mil cosas pero es un desarrollo. Hay torneos donde uno no tiene la oportunidad de desarrollar, que se va directo a ganar. Y las ventanas, aparte de que queremos clasificar, tenemos que seguir desarrollando. No me arrepiento de la decisión tomada. A seguir trabajando. Creo que es el único distinto, que tenemos en el país, que puede jugar esa posición, diferente a Gandía, Tjader, Tremont Waters, José Alvarado. Nos permite hacer estrategias. Es un taller”, añadió.