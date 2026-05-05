¿Nueva tradición en el Yankee Stadium? Piden la voz de John Sterling antes de la canción de Frank Sinatra

NUEVA YORK - Aaron Judge espera una nueva tradición en el Bronx: La voz de John Sterling retumbando “¡Se acabó el juego! ¡Ganan los Yankees! Los Yankees ganan!” alrededor del Yankee Stadium después de las victorias, justo antes de los primeros acordes de Frank Sinatra canturreando “New York, New York”.

“Creo que sería un bonito homenaje a John y a lo mucho que significó para esta franquicia y esta afición. Creo que sería genial”, dijo Judge después de que los Yankees derrotaran a Baltimore 12-1 el lunes por la noche para completar una barrida de cuatro partidos en el día de la muerte de su famoso locutor.

Tras el último out, el sistema de megafonía del estadio emitió la conocida llamada de Sterling que marcaba las victorias de los Yankees.

Tras un homenaje previo al partido a Sterling, fallecido a los 87 años, Judge adelantó a Nueva York en la primera entrada con su decimocuarto jonrón en las Grandes Ligas y añadió un sencillo de dos carreras en la octava para una noche de cuatro carreras impulsadas.

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Sterling dirigió las retransmisiones radiofónicas desde 1989 hasta 2024. Mientras Judge rodeaba las bases tras su batazo de dos carreras ante Shane Baz, pensó en la frase que Sterling acuñó para él: “¡Un bambinazo de Judge! ¡Todos en pie! Aquí viene el Juez”.

“Definitivamente, ver ese homenaje me impactó porque él amaba a los Yankees”, dijo Judge. “Amaba a este equipo. Amaba a esta franquicia. Amaba a los fanáticos. Amaba a todos con los que hablaba cada noche. Así que para hacer eso allí en la primera, sólo tipo de estaba riendo alrededor de las bases pensando en lo que probablemente estaba diciendo “.

El entrenador de los Yankees, Aaron Boone, reveló antes del partido que lleva un par de años rindiendo homenaje a Sterling en el banquillo gritando “¡Se acabó el partido! ¡Ganan los Yankees! Los Yankees ganan!” antes de empezar a saludar.

Esta vez, los aficionados también bramaron mientras la megafonía hacía sonar el barítono de Sterling a altos decibelios.

“Me ahogó un poco, felizmente”, dijo Boone.

Como Juez, espera que la voz de Sterling al final se convierta en rutina.

“Sí, me encantaría”, dijo el gerente. “Directo a Frank”.

Judge lidera las mayores con seis jonrones en la primera entrada este año y tiene 91 en su carrera, sólo por detrás de los 126 de Babe Ruth y los 103 de Mickey Mantle entre los Yankees. El jonrón fue el 53º de Judge en 124 partidos contra los Orioles.

“Es una gran ventaja tener a ese tipo en la primera entrada”, dijo Boone.

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Judge, a quien Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, empató el lunes en el liderato de jonrones de las Grandes Ligas, batea .272 con 27 carreras impulsadas.

Después de su primer título de bateo la temporada pasada, cuando su promedio fue de .427 hasta abril, Judge cayó a principios de este año y estaba bateando .212 con tres jonrones y siete carreras impulsadas después de sus primeros 14 juegos. Desde entonces, el tres veces MVP de la AL batea .329 con 11 jonrones y 20 carreras impulsadas en 21 partidos.

“Incluso si estoy bateando .400 en abril, estoy probando algo nuevo cada día. Podría ser algo sutil con las manos o los pies, las miras, el enfoque”, dijo Judge. “Cuando te va mal, intentas mejorar. Cuando lo haces bien, también intentas mejorar”.

Como todos los Yankees, Judge llevaba una gorra con las iniciales “JS” de Sterling cosidas en la espalda. A petición de la oficina de los Yankees, un vendedor del Bronx cosió rápidamente el tributo.

“Me pareció un bonito detalle para John”, dijo Judge.

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