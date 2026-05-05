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Marcó generaciones: Puerto Rico llora el fallecimiento de “Piculín” Ortiz

Figuras dentro y fuera del deporte lamentan la muerte del legendario canastero

5 de mayo de 2026 - 7:49 AM

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José “Piculín” Ortiz falleció este martes. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Figuras dentro y fuera del deporte - de distintos sectores e ideologías - se unieron este martes para lamentar el fallecimiento del legendario canastero puertorriqueño José “Piculín” Ortiz.

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La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, destacó que Ortiz fue una de las figuras más emblemáticas en la historia del baloncesto nacional y referente indiscutible del deporte puertorriqueño a nivel internacional.

“Puerto Rico pierde hoy (martes) a uno de sus más grandes atletas y a un verdadero símbolo de lo que representa competir por nuestra bandera. Piculín fue mucho más que un extraordinario baloncelista; fue un líder, un referente y un atleta que encarnó los valores del olimpismo en cada escenario en el que representó a nuestro país”, expuso Rosario Vélez.

“Su entrega, su carácter competitivo y su amor por Puerto Rico marcaron a generaciones y elevaron nuestro nombre a nivel mundial. Su legado vivirá por siempre en nuestra historia y en el corazón de nuestro pueblo”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico”, añadió.

Piculín Ortiz comenzó su carrera en el BSN en 1980 con San Germán. A nivel de la NCAA, José "Piculín" Ortiz jugó con Oregon State. Piculín Ortiz defiende a Tim Duncan durante el partido entre Puerto Rico y Estados Unidos en Atenas 2004.
1 / 15 | Leyendas Boricuas del Básquet: la trayectoria de Piculín Ortiz en imágenes . Piculín Ortiz comenzó su carrera en el BSN en 1980 con San Germán. - el nuevo dia

Por su parte, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico expresó en declaraciones escritas que “hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda”.

“Gracias por tantas alegrías, por representar nuestra bandera con orgullo y por llevar el nombre de la Isla a lo más alto”, agregó. “Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. Nuestro ‘Concord’”.

Mientras, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, manifestó que recibió “con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de José “Piculín” Ortiz, un gigante del baloncesto puertorriqueño y una de las grandes glorias deportivas de nuestra isla”.

“Piculín llevó el nombre de Puerto Rico con orgullo, entrega y dignidad. Fue inspiración para generaciones y protagonista de momentos que quedarán para siempre en la memoria de nuestro pueblo”, agregó.

Piculín Ortiz fue seleccionado por el Jazz de Utah en el turno 15 de la primera ronda del sorteo de novatos de la NBA en 1987.Piculín posa frente al coliseo del Jazz en Utah.Piculín no regresó a la NBA después de su última temporada.
1 / 16 | Imágenes: Piculín Ortiz y su paso por el Jazz de Utah en la NBA. Piculín Ortiz fue seleccionado por el Jazz de Utah en el turno 15 de la primera ronda del sorteo de novatos de la NBA en 1987. - El Nuevo Día

A su vez, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que el fallecimiento del astro es “una triste pérdida”.

“Sus ejecutorias en la cancha, vistiendo el uniforme de Puerto Rico nos llenaron de gloria, momentos inolvidables de orgullo y gran entusiasmo boricua”, expuso.

Por su parte, el exsenador Juan Dalmau expuso que “la partida de José ‘Piculín’ Ortiz deja un vacío inmenso en nuestro deporte y en el corazón de todo un pueblo que creció viéndolo defender con orgullo nuestra bandera en cada cancha”.

“En lo personal las ocasiones que pudimos compartir fue un caballero y un puertorriqueño orgulloso de su nacionalidad y de su Patria”, afirmó.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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