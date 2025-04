Chris Duarte llegó a un punto que dejó de preguntar por la aprobación de su visado de cambio de patrono para poder debutar con los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Insistir por una noticia positiva sobre la necesaria documentación ya lo mortificaba mientras veía al quinteto acumular partidos sin su presencia en cancha.

Una sorpresa inesperada vino el martes, en la víspera del partido contra los Cangrejeros de Santurce, cuando Carlos Arroyo, coapoderado de los Vaqueros, sorprendió al dominicano con la aprobación en forma de un bizcocho.

Finalmente, podía ponerse el uniforme de los máximos campeones del BSN.

El miércoles, Duarte fue presentado por todo lo alto ante casa llena en el Coliseo Rubén Rodríguez y no defraudó en su debut al anotar 22 puntos con siete rebotes y seis asistencias en el triunfo 81-68 contra los Cangrejeros.

Duarte tuvo el segundo canasto de los Vaqueros en el encuentro, con un triple de sus cinco en la noche a dos minutos de comenzar la acción.

“Muchas emociones pasaron sobre mí ya que tenía mucho tiempo sin jugar”, expresó Duarte luego del partido en que los Vaqueros mejoraron a 5-1, líderes de la Conferencia A.

“Las emociones aquí en el “rancho” es algo muy diferente. La fanaticada, el cariño y amor hacia mí, hacia el equipo, es algo increíble. Cuando metes un tiro, un bandeja o haces una jugada buena, quieres que suceda de nuevo cuando sientes esa energía de ellos. Emocionado y agradecido con Dios por darme la oportunidad de volver a jugar, de volver a sentir esa emoción, esa vibra. De volver a mi niñez cuando me divertía jugando baloncesto“, agregó.

Duarte, de 27 años, es uno de los tres importados estelares de los Vaqueros con experiencia en la NBA. El centro JaVale McGee y el delantero italiano Danilo Gallinari también brillaron en sus respectivos estrenos en la liga, guiando a la escuadra del dirigente Christian Dalmau a iniciar con un 3-0, mientras Duarte veía todo desde la banca.

“Fui bien paciente, confiando en el equipo, en la franquicia de que todo iba a salir bien. Que este día iba a llegar. Eran cosas fuera de mi control. He aprendido que las cosas que no puedo controlar, pues no se pueden controlar. Hay que dejarlas ir. Orgulloso de por poder jugar”, indicó el escolta.

Duarte venía de militar por tres temporadas en la NBA luego de ser la decimotercera selección de primera ronda del sorteo 2021 por los Pacers de Indiana.

Dos años después, fue cambiado a los Kings de Sacramento. En la vigente temporada, jugó con los Bulls de Chicago, siendo su último partido el pasado 2 de febrero. Al día siguiente, fue dejado en libertad para luego decidir jugar en el BSN.

En la mejor liga del mundo, promedió 7.6 puntos, 2.6 rebotes y 1.3 asistencias en 177 desafíos.

“Seamos sinceros. No hay comparaciones (entra las ligas). La NBA es lo mejor de los mejor, mi hermano. Pero, el BSN es una tremenda liga, especialmente en Bayamón. La fanaticada es algo increíble. Apoya mucho al equipo. Es algo bien importante el apoyo. Te da una energía extra, ese deseo de que tengo que ganar, no solo por la franquicia, sino también por el fanático que saca dinero de su cartera para venir a apoyarnos. Son cosas que motivan a uno hoy más”, indicó el canastero natural de Puerto Plata.

Duarte ahora es parte de una lista de figuras dominicanas del baloncesto como Francisco García, Jack Michael Martínez, Víctor Liz, Rigoberto Mendoza y los hermanos Gerardo y Juan Miguel Suero, entre otros, que jugaron en la isla. Liz sigue activo en el BSN con los Capitanes de Arecibo.

“Es un honor estar aquí y ser uno más en esta liga. Fíjate, esta es una buena oportunidad para mí. Estoy muy joven, mucho baloncesto por dar y aprender. Estar aquí para ganar el campeonato y desarrollar mi juego. Ver dónde será mi siguiente paso. Agradecido por ser una persona más (de esa lista). Se siente bien”, señaló Duarte, firme en su decisión de venir a jugar en Puerto Rico.

“Cuando decido algo me voy 100 por ciento. Los comentarios hacía mí sobre mi carrera son cosas que no puedo controlar. Al final, voy hacer lo mejor para mí y mi familia”, añadió.

El miércoles, Duarte se vio en ritmo de juego pese a su larga ausencia en un partido oficial.

“Estar alrededor de los muchachos entrenando, sintiendo contacto, corriendo, claro que ayuda. Especialmente, cuando eres un jugador que tienes tiempo sin jugar, el jugador es en base a ritmo y para eso se necesita tiempo, práctica, fogueo, un sinnúmero de cosas que quizá mucha gente no entiende. El trabajo habla por sí solo. No he dejado de trabajar. Hoy en día, es aquí en Puerto Rico y la estoy pasando muy bien”, apuntó.

Duarte salió algo resentido de la ingle tras un choque en medio del partido. Aseguró que no es nada grave.

“Son molestias de un deportista. En Chicago, me enfoqué en aumentar de peso y no fue lo correcto. Me afectó un poco. Estoy tratando de volver a mi peso normal. Todo bien. Solo una molestia bien pequeña”, informó.