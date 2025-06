“Yo no iba a estar tampoco. Tomé una decisión gracias a una conversación que tuve con Juan y tuve la confianza de estar. Si no es por eso, créeme que a lo mejor no iba a estar tampoco. También, los muchachos me ayudan porque yo sé lo que es estar sentando en ese camerino. Llevamos cinco meses juntos. Sé sus costumbres. Eso influye en quedarse porque uno no quieres dejarlos solos”, compartió Vassallo, de 39 años.

“Dice mucho para muchas cosas. Mi mentalidad ahora mismo no es esa. Ahora mismo, el enfoque es que los muchachos terminen la temporada saludable mental y físicamente, con buen ánimo. Ese es mi plan ahora mismo. Si pasa, bien. Si no pasa, si termino en otro sitio, no me importa. Me preocupan los muchachos y que puedan pasar de esta. No quiero usar esto como excusa para meterme aquí. Sé que la gente no lo entenderá pero no es así”, contestó Vassallo sobre sus aspiraciones personales.