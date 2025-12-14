Copa de la NBA: Spurs y Knicks se enfrentarán por el título

Las Vegas - Victor Wembanyama regresó tras una ausencia de 12 partidos con 22 puntos y nueve rebotes para darle el sábado por la noche el triunfo a San Antonio 111-109 sobre el Thunder de Oklahoma City, que registró apenas su segunda derrota de la temporada, colocando a los Spurs en la final de la Copa de la NBA.

Los Spurs jugarán contra los Knicks de Nueva York el martes por la noche en la final.

La última derrota de Oklahoma fue el cinco de noviembre en Portland, y el Thunder llegó a este juego con una racha de 16 victorias consecutivas. Ahora tienen un récord de 24-2, el segundo mejor inicio solo detrás del 25-1 de Golden State en 2015-16.

Este es la segundo revés consecutivo del Thunder en Las Vegas. También sucumbió en la final del año pasado ante Milwaukee, 97-81.

Devin Vassell encestó 23 puntos y De’Aaron Fox y Stephon Castle anotaron cada uno 22.

Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 29 puntos, Chet Holmgren y Jalen Williams sumaron cada uno 17.

Wembanyama había estado fuera debido a una distensión en la pantorrilla izquierda y entró al juego con un promedio de 26.2 puntos y 12.9 rebotes, para darle a los Spurs un impulso inmediato y animar a la multitud.

Los Knicks, el rival en la final

Por otro lado, Jalen Brunson anotó al menos 30 tantos por cuarto encuentro al hilo, alcanzó su máximo número de la temporada con 40 unidades y condujo el sábado a los Knicks a un triunfo de 132-120 sobre el Magic de Orlando, para avanzar a la final de la Copa NBA.

Los Knicks han ganado cinco compromisos seguidos y nueve de los últimos 10.

Brunson sumó también ocho asistencias y encestó 16 de 27 tiros, incluyendo un triple en el tercer cuarto después de que Anthony Black de Orlando cayó hacia atrás y se fue al suelo.

El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 29 puntos y OG Anunoby sumó 24 por los Knicks.

Jalen Suggs contribuyó con 26 puntos, incluidos 25 en la primera mitad, por el Magic antes de salir en el último cuarto debido a un dolor en la cadera izquierda. Paolo Banchero añadió 25 unidades y Desmond Bane anotó 18.

Ambos equipos jugaron rudo y aprovecharon cada oportunidad para acelerar el ritmo. Los Knicks dispararon con un 60.7% de efectividad y superaron al Magic por 70-62 en la pintura.

El juego fue de ida y vuelta con 11 cambios en la ventaja y 10 empates antes de que los Knicks lograran una racha de 10 puntos al final del tercer cuarto para tomar una ventaja de 102-92.

Parecía que se podría hacer un poco de historia en la NBA. Al medio tiempo Brunson y Suggs anotaron cada uno 25 puntos. Ningún encuentro de temporada regular ha tenido a un anotador de 50 puntos de cada equipo desde el año 2000.