De vuelta a Toronto: Kawhi Leonard será cambiado por los Clippers

Kawhi Leonard regresa a los Raptors de Toronto, luego de que estos llegaran a un acuerdo con los Clippers de Los Angeles para reunirse con el jugador que los lideró en su camino hacia el campeonato de la NBA de 2019, según informó el martes una persona con conocimiento de las negociaciones.

Los Raptors enviarán a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda del draft de la NBA, dos selecciones de segunda ronda y un intercambio de selecciones a los Clippers a cambio de Leonard, según informó a The Associated Press una persona bajo condición de anonimato, ya que el traspaso no ha recibido la aprobación requerida por la liga.

Leonard jugó una temporada en Toronto, y ese fue el año en que los Raptors ganaron su único título. Cumplió 35 años el lunes, pero viene de la temporada con mayor puntuación de su carrera, con un promedio de 27.9 puntos para los Clippers en 65 partidos.

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Leonard ha sido seleccionado siete veces para el All-Star, siete veces para el equipo ideal de la NBA, es dos veces campeón de la NBA (ganando también en 2014 con San Antonio) y generalmente se le considera uno de los mejores jugadores defensivos del juego.

Este traspaso es el último de una larga lista de grandes acuerdos que se están concretando entre clubes este verano, una lista que ha visto a Giannis Antetokounmpo ser traspasado de Milwaukee a Miami, a Ja Morant ser enviado a Portland por Memphis y ahora este, en el que los Raptors esperan que Leonard pueda volver a desplegar su magia ganadora.

El hecho de que Toronto haya aceptado este acuerdo sugiere que no le preocupa la investigación en curso sobre un contrato de patrocinio que Leonard tenía con una empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California.