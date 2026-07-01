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Nelson Velázquez dispara cañonazo de 414 pies en la victoria de los Cardinals

El guardabosque de San Luis que regresó a las Grandes Ligas el 29 de mayo, lleva tres cuadrangulares

1 de julio de 2026 - 10:55 AM

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Nelson Velázquez bateó de 2-2 con un jonrón solitario, su tercer cuadrangular desde que regresó a las Mayores. (Scott Kane)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Atlanta - Nathan Church conectó un jonrón de tres carreras, el boricua Nelson Velázquez añadió un cuadrangular solitario y Matthew Liberatore lanzó cinco sólidas entradas, mientras los Cardinals de San Luis vencieron la noche del martes por 5-3 a los Braves de Atlanta líderes de la División Este de la Liga Nacional.

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Velázquez inició una cuarta entrada de cuatro carreras con su tercer jonrón del año —un batazo de 444 pies al jardín central que empató el juego 1-1. Church lo siguió más tarde en el inning con su sexto jonrón de la temporada, un cuadrangular de tres carreras, para ampliar la ventaja a 4-1.

Liberatore (4-5) ponchó a nueve y permitió una carrera con un hit. Antes del juego, Liberatore tenía una efectividad de 10.34 en el mes de junio. Riley O’Brien lanzó una novena entrada sin permitir carreras y consiguió su vigésimo primer salvamento de la temporada.

Jordan completó la anotación de San Luis con un elevado de sacrificio al jardín derecho que remolcó a Masyn Winn en la parte alta de la sexta.

El venezolano Martín Pérez (6-5) permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas por Atlanta.

El hondureño Mauricio Dubón fue el único jugador de los Braves en anotar, al hacerlo con un lanzamiento descontrolado.

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Boricuas en Grandes LigasCardinals de San Luis
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