Heliot Ramos regresó este fin de semana a la alineación de los Giants y conectó cuadrangular ante Arizona
Los Diamondbacks tienen marca de 7-0 ante San Francisco esta campaña
30 de junio de 2026 - 11:46 AM
30 de junio de 2026 - 11:46 AM
Arizona - Geraldo Perdomo conectó un doble de tres carreras, Ketel Marte y Nolan Arenado añadieron jonrones solitarios y los Diamondbacks de Arizona se mantuvieron invictos ante los Giants de San Francisco esta temporada, al resistir para imponerse 5-4 la noche del lunes.
Los D-backs tienen marca de 7-0 contra los Giants en 2026, con cuatro triunfos en Arizona y tres en San Francisco.
El venezolano Eduardo Rodríguez (7-2) permitió apenas una carrera y cinco imparables en siete entradas para continuar una de las mejores temporadas de su carrera. El veterano zurdo ponchó a uno y redujo su efectividad a 2,21 en la campaña.
Los Giants perdían 5-2 al comenzar la novena, pero el boricua Heliot Ramos abrió con un jonrón al jardín entre izquierdo y central ante el cerrador Paul Sewald.
Bryce Eldridge conectó un sencillo, avanzó a segunda con un rodado y luego anotó con el sencillo de Drew Cavanaugh para recortar la desventaja a 5-4 con un out.
SFG - Heliot Ramos Solo HR (5)— MLB Home Runs (@MLBHRs_) June 30, 2026
📏 415 ft | 💨 106.5 mph | 📐 23°
⚾️ 82.6 mph sweeper (ARI - RHP Paul Sewald)
🏟️ Out in 29/30 parks
SFG (3) @ ARI (5)
🔺 9th#SFGiants pic.twitter.com/KsrHdEITXW
Sewald se recompuso para retirar a Drew Gilbert y a Matt Chapman con elevados dentro del cuadro y conseguir su 19no salvamento en 20 oportunidades.
Ramos regresó este fin de semana a la alineación de los Giants, luego de perderse un mes y medio de acción debido a una lesión. Regresó el domingo, cuando venía de jugar su último juego el 15 de mayo.
El dominicano Marte abrió la primera entrada con su 16to jonrón de la temporada, apenas superando la barda del jardín derecho. Fue el hit número 1,182 del tres veces All-Star en sus 10 años con los D-backs, con lo que empató con Paul Goldschmidt en el segundo lugar de más imparables en la historia de la franquicia.
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