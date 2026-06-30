Heliot Ramos regresó este fin de semana a la alineación de los Giants y conectó cuadrangular ante Arizona

Arizona - Geraldo Perdomo conectó un doble de tres carreras, Ketel Marte y Nolan Arenado añadieron jonrones solitarios y los Diamondbacks de Arizona se mantuvieron invictos ante los Giants de San Francisco esta temporada, al resistir para imponerse 5-4 la noche del lunes.

Los D-backs tienen marca de 7-0 contra los Giants en 2026, con cuatro triunfos en Arizona y tres en San Francisco.

El venezolano Eduardo Rodríguez (7-2) permitió apenas una carrera y cinco imparables en siete entradas para continuar una de las mejores temporadas de su carrera. El veterano zurdo ponchó a uno y redujo su efectividad a 2,21 en la campaña.

Los Giants perdían 5-2 al comenzar la novena, pero el boricua Heliot Ramos abrió con un jonrón al jardín entre izquierdo y central ante el cerrador Paul Sewald.

Bryce Eldridge conectó un sencillo, avanzó a segunda con un rodado y luego anotó con el sencillo de Drew Cavanaugh para recortar la desventaja a 5-4 con un out.

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Sewald se recompuso para retirar a Drew Gilbert y a Matt Chapman con elevados dentro del cuadro y conseguir su 19no salvamento en 20 oportunidades.

Ramos regresó este fin de semana a la alineación de los Giants, luego de perderse un mes y medio de acción debido a una lesión. Regresó el domingo, cuando venía de jugar su último juego el 15 de mayo.