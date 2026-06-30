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Francisco Lindor dispara un jonrón, pero los Mets llegan a las 50 derrotas

Nueva York quedó 15 juegos por debajo de .500 por primera vez desde 2018

30 de junio de 2026 - 10:59 AM

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Desde su regreso a la alineación de los Mets, Francisco Lindor lleva de 16-3 (.188) con tres remolcadas. (Erin Hooley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toronto - George Springer aprovechó dos errores para recorrer las bases con un jonrón de Ligas Pequeñas, Trey Yesavage lanzó hasta la séptima entrada y los Blue Jays de Toronto vencieron 2-1 a unos incompetentes Mets de Nueva York 2-1 la noche del lunes, con lo que cortaron una racha de seis derrotas consecutivas.

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El puertorriqueño Francisco Lindor conectó un jonrón, pero los Mets perdieron por novena vez en 10 juegos. Han caído en tres de cuatro desde que Andy Green asumió como mánager interino.

Lindor bateó de 4-1. Desde su regreso a la alineación de los Mets lleva de 16-3 (.188) con tres remolcadas.

Bo Bichette se fue de 4-0 y Nueva York (35-50) quedó 15 juegos por debajo de .500 por primera vez desde 2018.

Yesavage (4-3) permitió una carrera y tres hits en 6.2 entradas para ganar por primera vez en tres aperturas. Louis Varland cerró para su decimoséptimo salvamento en las mismas oportunidades.

Springer abrió la parte baja de la primera con una línea al jardín izquierdo que rebotó y pasó de largo al dominicano Juan Soto y rodó hasta la pared, mientras el bateador designado de Toronto corrió hasta tercera para un triple.

El jardinero central novato A.J. Ewing se acercó para respaldar la jugada, pero se le escapó la pelota, lo que permitió que Springer anotara sin jugada en el plato.

Los Blue Jays sumaron una segunda carrera en la quinta.

Lindor recortó la desventaja a la mitad con un jonrón abriendo la séptima. Fue su primero desde que salió de la lista de lesionados el miércoles pasado.

Sean Manaea (1-3) permitió dos carreras y tres hits en 5 y 2/3 entradas.

Tags
Francisco LindorMets de Nueva YorkGrandes LigasBlue Jays de Toronto
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