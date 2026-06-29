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Los Yankees aún no tienen fecha para el regreso de Aaron Judge

El equipo aguarda por nuevos exámenes médicos antes de definir el siguiente paso en la rehabilitación de su principal figura

29 de junio de 2026 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El toletero Aaron Judge permanece en la lista de lesionados de los Yankees de Nueva York y continúa su proceso de recuperación de una fractura por estrés en una costilla. (Scott Marshall)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Yankees de Nueva York se mantienen en un limbo respecto a una fecha para el regreso del toletero Aaron Judge tras una fractura de costilla, manifestó el domingo el mánager Aaron Boone.

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Boone ofreció una breve actualización sobre Judge antes de que los Yankees cerraran una serie de cuatro juegos contra los Red Sox de Boston en Fenway Park.

Boone señaló que Judge, fuera desde principios de junio por una fractura por estrés en una costilla, aún está a la espera de estudios de imagen de seguimiento.

“No sé exactamente cuándo”, comentó Boone. “Está haciendo algunos ejercicios en la sala de pesas. No sé específicamente todo lo que está haciendo, pero creo que está haciendo algunas cosas más de las que hacía al principio”.

Boone indicó que seguía sin estar claro un calendario para que al tres veces ‘MVP’ le vuelvan a realizar estudios de imagen de la lesión.

Judge fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 5 de junio, con efecto retroactivo al 2 de junio.

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BéisbolYankees de Nueva YorkAaron JudgeGrandes Ligas
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