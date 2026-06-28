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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jonrón de Bryan Torres impulsa victoria de San Luis ante Miami

El cuadrangular del puertorriqueño marcó la diferencia en un juego dominado por el pitcheo

28 de junio de 2026 - 6:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bryan Torres observa su jonrón de dos carreras en la segunda entrada. (Jeff Roberson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El boricua Bryan Torres conectó un jonrón de dos carreras para respaldar la sólida apertura de Kyle Leahy, y los Cardinals de San Luis derrotaron el domingo 2-1 a los Marlins de Miami, en un triunfo que puso fin a una racha de cuatro derrotas.

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Masyn Winn abrió la segunda entrada con un sencillo ante Tyler Phillips (1-3) y Torres siguió con su tercer jonrón para poner el marcador 2-0.

Leahy (6-4) no permitió un hit hasta que Owen Caissie y Graham Paulie pegaron dobles consecutivos para abrir la quinta, lo que recortó la diferencia a 2-1. Leahy permitió una carrera con dos hits y otorgó tres bases por bolas en cinco entradas.

JoJo Romero consiguió cuatro outs y Ryne Stanek provocó una doble matanza para terminar la entrada en la séptima. George Soriano ponchó a dos en una octava perfecta y Riley O’Brien retiró a los tres en orden en la novena para su 20º salvamento en 24 oportunidades.

Phillips retiró a 12 seguidos después del jonrón de Torres hasta que JJ Wetherholt abrió la sexta con un sencillo. El panameño Iván Herrera bateó para doble play cuatro lanzamientos después y Alec Burleson rodó para out para terminar la entrada.

Phillips permitió dos carreras y seis hits en 7 1/3 entradas, su mayor cifra de la temporada.

Tags
Cardinals de San LuisBéisbolBoricuas en Grandes Ligas
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