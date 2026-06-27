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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pelotero Gorkys Hernández confirmó la muerte de su esposa durante el terremoto

Deisy Tovar se encontraba alojada en el hotel Eduard’s en La Guaira, que colapsó con los sismos

27 de junio de 2026 - 2:56 PM

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Gorkys Hernández escribió un mensaje en redes sociales para despedir a su esposa. (Instagram)
Por El Nacional / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El exjugador de las Grandes Ligas y jugador de la Liga Mayor de Beisbol (LMB), Gorkys Hernández, informó a través de las redes sociales que su esposa falleció durante el sismo que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio.

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Deisy Tovar, señora de Hernández, se encontraba alojada en el hotel Eduard’s en La Guaira, junto con otros allegados de los jugadores que iban a disputar un encuentro en el estadio del estado litoralense.

“Reina de mi vida, eres y serás lo más hermoso, bonito, precioso, la mejor mujer del mundo; la que siempre en momentos malos buscaba la manera de levantarme. Fuiste y eres para mí la mujer más hermosa de mi vida. Siempre vas a estar conmigo a toda hora y en cada momento, vuela alto, mi princesa”, escribió Hernández en su cuenta de Instagram.

El experimentado pelotero jugó con Delfines de La Guaira, conjunto de la LMB. La directiva del circuito suspendió definitivamente la temporada 2026, luego de los hechos que afectaron a más de seis millones de personas en Venezuela, según la ONU, y que además devastaron el estado costero.

Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.Hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado.Rescatistas asisten a un residente que quedó atrapado entre los escombros de un edificio colapsado.
1 / 27 | Fuerte terremoto en Venezuela: las imágenes tras el sismo que se sintió en Puerto Rico. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. - MANAURE QUINTERO

La desaparición de la esposa de Hernández, así como la de familiares de otros peloteros, fue anunciada minutos después de los sismos de 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país.

De acuerdo con información de la LMB, allegados al también exgrandeliga Eliézer Alfonzo se encontraban en el hotel cuando la estructura cedió.

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VenezuelaTerremotosGrandes Ligas
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