Definido el rol de José Juan Barea en su debut como coach de los Nuggets de Denver

José Juan Barea tendrá a su cargo, como coach asistente de los Nuggets de Denver, la ofensiva del equipo.

Así lo confirmó el boricua este martes durante una visita a la isla para ofrecer una conferencia de prensa sobre las actividades de su fundación.

El armador, con 14 temporadas de experiencia en la NBA, debuta como coach en la liga con responsabilidades en la ofensiva y en otras áreas técnicas.

“Sí, voy a estar más enfocado en la ofensiva. El dirigente David Adelman y yo nos vamos a encargar de esa parte. Los otros dos asistentes estarán a cargo de la defensa”, explicó.

Barea, campeón de la NBA con los Mavericks de Dallas, añadió que Adelman espera que también aporte su energía y personalidad.

PUBLICIDAD

“Quiere que lleve mi actitud, mi forma de ser, mi energía, lo que aporto en un camerino. Así que voy a hacer lo que siempre he hecho: llevar energía, mostrarme alegre, apasionado y dar lo mejor de mí”, sostuvo.

El pívot Nikola Jokic figura estelar de los Nuggets. (Nate Billings)

El boricua reconoció la ilusión que le genera trabajar en un equipo que cuenta con el serbio Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso y considerado por muchos como el mejor jugador del mundo.

“Estamos muy contentos ofensivamente hablando. Tenemos al mejor jugador del mundo ahora mismo y alguien muy inteligente en la cancha”, señaló.

Barea también mencionó a otras piezas importantes como Aaron Gordon, Tim Hardaway, Bruce Brown, Jonas Valanciunas y Cam Johnson, además de destacar al boricua Julian Strawther, de quien dijo sentirse impresionado por su físico y agilidad.

Sobre la pasada temporada, opinó que a los Nuggets solo les faltó un paso más para llegar a la final del Oeste. Denver se eliminó en las semifinales ante los eventuales campeones de la NBA, el Thunder de Oklahoma City.

“El año pasado estuvieron muy cerca. Aaron Gordon se lesionó y aun así llevaron a Oklahoma a un séptimo juego en la final de la conferencia. Creo que, con un poco más de profundidad en el banco y mejor suerte en cuanto a mantenerse saludables en la postemporada, vamos a tener un gran año”, sostuvo.

De regreso a Denver este mismo martes, Barea indicó que los entrenamientos oficiales del equipo comenzarán el lunes, aunque algunos jugadores ya se han reportado al campamento.

PUBLICIDAD

“Ya mañana (miércoles) debe estar todo el mundo y el lunes arrancamos. Va a estar interesante”, comentó.

Proceso de adaptación

El mayagüezano contó que lleva varias semanas en proceso de adaptación a su nueva etapa como coach.

“He estado un mes yendo y viniendo. Las primeras etapas se han tratado de acomodarme, preparar todo y conocer al cuerpo técnico y al personal de trabajo, que es joven y con mucho potencial. Creo que nos va a ir muy bien”, expresó.

Con 41 años, Barea es el segundo de mayor edad en el cuerpo técnico de los Nuggets, solo por detrás de Adelman, quien tiene 44.

“Es como volver a la NBA, pero en otra etapa. Me trae muchos recuerdos de cuando me fui por primera vez como jugador. Ahora me toca como coach. Como quiera, es difícil irse de Puerto Rico y dejar a la familia, pero son oportunidades que hay que aprovechar”, afirmó.

Barea reiteró que, en el futuro, le gustaría dirigir en la NBA.