Gorras edición limitada de Bad Bunny estarán a la venta en el Yankee Stadium

Los fanáticos del béisbol y de la música urbana tendrán una cita especial este martes cuando salgan a la venta las nuevas gorras NUEVAYoL Bad Bunny x Yankees, modelos 9Forty y 59Fifty, en la tienda oficial del Yankee Stadium.

La tienda, ubicada junto a la Puerta 6, abrirá a partir de las 9:30 a.m. con un suministro limitado de estas piezas de colección que combinan el icónico estilo de los Yankees con la marca del artista puertorriqueño.

Según informó la organización, cada invitado podrá adquirir un máximo de una unidad por estilo, y se aplicarán restricciones adicionales durante la venta.

“NUEVAYoL” es el título de una de las canciones del álbum Debí Tirar Más Fotos. El tema retrata la experiencia boricua en Nueva York con referencias a la vida de la diáspora, mientras que su nombre alude al apodo coloquial con el que los puertorriqueños llaman a la ciudad: “Nueba Yol”.

El lanzamiento de las gorras se da en el contexto de la histórica residencia de 31 funciones —bautizada “No me quiero ir de aquí”— que Bad Bunny completó recientemente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, de San Juan, en la que reafirmó su impacto como uno de los artistas más influyentes de la música latina y su capacidad de conectar con diversas audiencias.