Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de septiembre de 2025
79°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gorras edición limitada de Bad Bunny estarán a la venta en el Yankee Stadium

Los modelos 9Forty y 59Fifty podrán ser adquiridos desde este martes en la tienda oficial del equipo, localizada en el estadio

23 de septiembre de 2025 - 8:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este lanzamiento se da en el contexto de la histórica residencia de 31 funciones que Bad Bunny completó recientemente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (X / Yankee Stadium)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los fanáticos del béisbol y de la música urbana tendrán una cita especial este martes cuando salgan a la venta las nuevas gorras NUEVAYoL Bad Bunny x Yankees, modelos 9Forty y 59Fifty, en la tienda oficial del Yankee Stadium.

RELACIONADAS

La tienda, ubicada junto a la Puerta 6, abrirá a partir de las 9:30 a.m. con un suministro limitado de estas piezas de colección que combinan el icónico estilo de los Yankees con la marca del artista puertorriqueño.

Según informó la organización, cada invitado podrá adquirir un máximo de una unidad por estilo, y se aplicarán restricciones adicionales durante la venta.

“NUEVAYoL” es el título de una de las canciones del álbum Debí Tirar Más Fotos. El tema retrata la experiencia boricua en Nueva York con referencias a la vida de la diáspora, mientras que su nombre alude al apodo coloquial con el que los puertorriqueños llaman a la ciudad: “Nueba Yol”.

El lanzamiento de las gorras se da en el contexto de la histórica residencia de 31 funciones —bautizada “No me quiero ir de aquí”— que Bad Bunny completó recientemente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, de San Juan, en la que reafirmó su impacto como uno de los artistas más influyentes de la música latina y su capacidad de conectar con diversas audiencias.

Asimismo, la colaboración entre Bad Bunny y los Yankees refuerza la conexión cultural entre el artista boricua y una de las franquicias más emblemáticas del deporte estadounidense, sumándose a la tendencia de colaboraciones entre figuras del entretenimiento y equipos deportivos.

Tags
Bad BunnyYankees de Nueva YorkMLB
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: