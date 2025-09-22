Opinión
22 de septiembre de 2025
82°nubes rotas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Blue Jays envían al boricua José Berríos al bullpen hasta nuevo aviso

El lanzador bayamonés, que se ha desempeñado toda su carrera como abridor, afronta un nuevo rol en Toronto

22 de septiembre de 2025 - 2:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La movida de José Berríos ocurrió luego de una “larga conversación” con el dirigente John Schneider. (Mike Carlson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Después de enfrentar dificultades con su efectividad, los Blue Jays de Toronto enviaron al bullpen al abridor puertorriqueño José Berríos, en una movida que no lo tiene del todo conforme.

“Honestamente, no me siento feliz de hablar de eso”, dijo Berríos, citado por Arden Zwelling, de Sportsnet. “Pero dejando eso a un lado, pongo a mi equipo primero. Así que estuve disponible para estar ahí con mis compañeros. Esa es la forma en que lo veo”.

El bayamonés de 31 años ha sido uno de los brazos más consistentes de las Grandes Ligas en la última década, con 273 aperturas desde 2016, aunque su desempeño se ha visto afectado en la recta final de esta temporada.

En lo que va de la campaña 2025, Berríos registra una efectividad de 4.06 en 30 aperturas, pero desde julio acumula 5.33 de efectividad y ha permitido 13 cuadrangulares en 62 entradas. En su salida más reciente, el 16 de septiembre ante los Rays de Tampa Bay, cedió tres carreras en cuatro episodios sin registrar ponches. En general, tiene foja de 9-5.

La movida de Berríos ocurrió luego de una “larga conversación” con el dirigente John Schneider, reportó Sportsnet.

“Obviamente, ahora mismo, por la situación en la que está el equipo, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y ese es el único interés que tengo”, manifestó el derecho.

“Salir al bullpen y hacer mi mayor esfuerzo. Sé que el equipo lo necesita. Así que, espero poder hacerlo”, agregó según el medio especializado en deportes.

Berríos —quien en 2021 firmó una extensión de contrato de $131 millones con los Blue Jays por siete temporadas— también figura entre los nominados al Premio Roberto Clemente, junto a su compatriota Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York.

Mientras, Toronto aseguró su clasificación a la postemporada el domingo con una victoria 8-5 sobre los Royals de Kansas City. Con el triunfo, los Blue Jays se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana en sellar su boleto a los playoffs. Regresan a la fase final por primera vez desde 2023 y elevaron su marca a 90-66, la mejor de la liga y líder de la División Este.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
