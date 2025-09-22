Los Blue Jays envían al boricua José Berríos al bullpen hasta nuevo aviso

Después de enfrentar dificultades con su efectividad, los Blue Jays de Toronto enviaron al bullpen al abridor puertorriqueño José Berríos, en una movida que no lo tiene del todo conforme.

“Honestamente, no me siento feliz de hablar de eso”, dijo Berríos, citado por Arden Zwelling, de Sportsnet. “Pero dejando eso a un lado, pongo a mi equipo primero. Así que estuve disponible para estar ahí con mis compañeros. Esa es la forma en que lo veo”.

El bayamonés de 31 años ha sido uno de los brazos más consistentes de las Grandes Ligas en la última década, con 273 aperturas desde 2016, aunque su desempeño se ha visto afectado en la recta final de esta temporada.

En lo que va de la campaña 2025, Berríos registra una efectividad de 4.06 en 30 aperturas, pero desde julio acumula 5.33 de efectividad y ha permitido 13 cuadrangulares en 62 entradas. En su salida más reciente, el 16 de septiembre ante los Rays de Tampa Bay, cedió tres carreras en cuatro episodios sin registrar ponches. En general, tiene foja de 9-5.

La movida de Berríos ocurrió luego de una “larga conversación” con el dirigente John Schneider, reportó Sportsnet.

“Obviamente, ahora mismo, por la situación en la que está el equipo, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y ese es el único interés que tengo”, manifestó el derecho.

“Salir al bullpen y hacer mi mayor esfuerzo. Sé que el equipo lo necesita. Así que, espero poder hacerlo”, agregó según el medio especializado en deportes.

Berríos —quien en 2021 firmó una extensión de contrato de $131 millones con los Blue Jays por siete temporadas— también figura entre los nominados al Premio Roberto Clemente, junto a su compatriota Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York.