Baloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DeMar DeRozan alcanza los 26,000 puntos en la NBA

El veterano escolta se unió a un exclusivo club de legendarios jugadores de la liga

12 de enero de 2026 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
DeMar DeRozan es defendido por Josh Okogie durante la victoria de los Kings sobre los Rockets el domingo. (Sara Nevis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SACRAMENTO, California, EE.UU. - DeMar DeRozan anotó 22 puntos y se convirtió en el jugador número 23 en la historia de la NBA en alcanzar las 26,000 unidades, ayudando a los Kings de Sacramento a vencer 111-98 a los Rockets de Houston el domingo por la noche.

DeRozan alcanzó este hito en el segundo cuarto.

Zach LaVine sumó 18 puntos, Russell Westbrook tuvo 15 tantos, 10 asistencias y seis rebotes, y Malik Monk también anotó 15 en la primera victoria del año para los Kings. Su récord es de 9-30.

El base de los Kings, Dennis Schroder, cumplió el primer partido de una suspensión de tres juegos por un enfrentamiento con la estrella de los Lakers, Luka Doncic, después de un partido en Los Ángeles el 28 de diciembre.

Amen Thompson tuvo 31 puntos y 13 rebotes para Houston. Kevin Durant añadió 23 unidades, y Alperen Sengun tuvo 19 y nueve rebotes. Los Rockets han perdido cuatro de cinco, cayendo a 22-14.

Sacramento tenía una ventaja de 78-76, pero ningún equipo tuvo una ventaja mayor de cinco puntos durante los tres primeros cuartos. Thompson encestó siete de nueve tiros de campo y dos de tres desde la línea de tiros libres para 18 puntos en el tercer cuarto.

Malik Monk encestó dos triples consecutivos para poner a los Kings arriba, y Precious Achiuwa añadió una bandeja para dejar el marcador en 102-92 en el cuarto cuarto.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
