Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres partidos de suspensión para Dennis Schroder tras incidente fuera de la cancha

El armador alemán habría encarado a Luka Doncic después de una derrota de los Kings ante los Lakers

11 de enero de 2026 - 3:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dennis Schröder promedia 13 puntos y 5.7 asistencias por partido en su carrera. (Sara Nevis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - El armador de los Kings de Sacramento, Dennis Schroder, fue suspendido por tres partidos sin sueldo por un incidente fuera de la cancha en el que intentó golpear a otro jugador durante una confrontación, informó la NBA la noche del sábado.

RELACIONADAS

La liga señaló que el enfrentamiento ocurrió unos 40 minutos después de la derrota de los Kings por 125-101 ante los Lakers de Los Ángeles el 28 de diciembre, cuando Schroder buscó al otro jugador en un pasillo del Crypto Arena.

La NBA no reveló el nombre del jugador de los Lakers, pero según ESPN se trató de Luka Doncic. Ambos se estuvieron provocando durante todo el partido, y en un momento el esloveno se burló de Schroder por no haber firmado un contrato de $84 millones con los Lakers en 2021.

Schroder se perderá los partidos en casa contra los Rockets de Houston el domingo por la noche, contra los Lakers el lunes por la noche y contra los Knicks de Nueva York el miércoles por la noche.

Podrá regresar para el partido en casa del viernes contra los Wizards de Washington.

Schroder, de 6′1″ de estatura, ha jugado para 10 equipos en una carrera de 12 años en la NBA y esta temporada promedia 13 puntos y 5.7 asistencias por partido.

Tags
BaloncestoKings de SacramentoNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 11 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: