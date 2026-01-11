Tres partidos de suspensión para Dennis Schroder tras incidente fuera de la cancha

Nueva York - El armador de los Kings de Sacramento, Dennis Schroder, fue suspendido por tres partidos sin sueldo por un incidente fuera de la cancha en el que intentó golpear a otro jugador durante una confrontación, informó la NBA la noche del sábado.

La liga señaló que el enfrentamiento ocurrió unos 40 minutos después de la derrota de los Kings por 125-101 ante los Lakers de Los Ángeles el 28 de diciembre, cuando Schroder buscó al otro jugador en un pasillo del Crypto Arena.

La NBA no reveló el nombre del jugador de los Lakers, pero según ESPN se trató de Luka Doncic. Ambos se estuvieron provocando durante todo el partido, y en un momento el esloveno se burló de Schroder por no haber firmado un contrato de $84 millones con los Lakers en 2021.

Schroder se perderá los partidos en casa contra los Rockets de Houston el domingo por la noche, contra los Lakers el lunes por la noche y contra los Knicks de Nueva York el miércoles por la noche.

Podrá regresar para el partido en casa del viernes contra los Wizards de Washington.