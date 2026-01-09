Longevo dirigente en la NBA: Rick Carlisle llega a las 1,000 victorias

Charlotte, Carolina del Norte - El dirigente de los Pacers de Indiana, Rick Carlisle, finalmente tuvo la oportunidad de celebrar el jueves por la noche.

Después de que su equipo estableciera el récord de la franquicia en la era de la NBA con 13 derrotas consecutivas, Carlisle esperó un mes entero para conseguir su victoria número 1,000.

Carlisle se convirtió en el undécimo dirigente en alcanzar este hito cuando los Pacers le ganaron 114-112 a los Hornets de Charlotte. Es el primer entrenador en unirse al grupo desde Doc Rivers en noviembre de 2021.

Bastaba con que los Pacers anotaran los últimos cinco puntos en el último minuto contra los Hornets. Para Carlisle, la sensación predominante era el alivio.

“Estoy muy feliz por nuestros jugadores”, dijo Carlisle, quien abrazó a sus asistentes y jugadores tras la victoria. “El último mes ha sido muy difícil en muchos sentidos. Tenemos un grupo increíble de muchachos que siguen luchando contra viento y marea”.

Por más duro que haya sido el último mes, la noche del jueves fue insoportable para Carlisle.

Pascal Siakam anotó con una bandeja penetrante a 11.5 segundos del final y TJ McConnell robó el pase de banda resultante. Pero Ben Shepard solo encestó uno de dos tiros libres, lo que dio a los Hornets la oportunidad de empatar o ganar. Collin Sexton, de Charlotte, falló un tiro en suspensión para empatar el partido en los últimos segundos.

“Pascal Siakam es uno de los jugadores más increíbles con los que he estado y dejó su huella en las cosas al final”, dijo Carlisle.

Los Pacers de Carlisle, mermados por las lesiones, perdieron de todas las maneras posibles: aplastantes diferencias, desplomes en el último cuarto y cediendo ventajas en los últimos minutos. El jueves, finalmente encontraron la solución, como suelen hacer los equipos de Carlisle.

Ha triunfado como entrenador porque nunca bajó el listón, siempre con la expectativa de competir por campeonatos. Ese enfoque inquebrantable le ayudó a forjar una amistad para toda la vida con Larry Bird y convenció a tres equipos para que lo contrataran como entrenador principal. Ganó un campeonato con Dallas en 2011.

Para aquellos que conocen mejor a Carlisle, no fue una sorpresa que finalmente se uniera al club.

“Obviamente, es un entrenador del Salón de la Fama y aprendí mucho de él”, dijo la semana pasada Mike Brown, entrenador de los New York Knicks y uno de los exasistentes de Carlisle. “Le agradezco enormemente que me diera la oportunidad en su momento. Rick ha sido genial conmigo y, como saben, todos necesitamos ayuda a lo largo de nuestra trayectoria, y él fue uno de los que me impulsó en mi carrera”.

Carlisle ha recorrido un largo camino desde su pequeña ciudad natal en el norte del estado de Nueva York, loca por el hockey, donde tenía que hacer un corto viaje a un establecimiento cercano solo para ver los partidos de la NBA.

Jugó en Virginia con Ralph Sampson. Después se marchó a los Celtics, donde ganó un título de la NBA en 1985-86 junto a Bird y el difunto Bill Walton en uno de los mejores equipos de la historia de la liga.

Fue como entrenador que Carlisle realmente prosperó.

Le tomó 23 temporadas completas, además de 38 partidos con los Pistons de Detroit, los Mavericks y dos temporadas en Indiana, para alcanzar el número 1,000. Su récord es de 1,000-891.

Carlisle no llegó a este punto contando victorias. Lo logró porque nunca se desvió de sus principios fundamentales mientras se adaptaba a las ofensivas rápidas y basadas en triples de hoy en día.

En Detroit, su primera etapa en Indiana, e incluso en Dallas, donde Carlisle pasó 13 temporadas, dirigía las jugadas desde la banda y criticaba públicamente los fallos defensivos. Con el tiempo, aprendió a confiar en jugadores como el dos veces All-Star Tyrese Haliburton, quien llevó a los Pacers a las Finales de la NBA la temporada pasada. Es una transición que Rivers, ahora entrenador de Milwaukee, ha seguido de cerca.

“Creo que todos hemos tenido que cambiar”, dijo Rivers la primavera pasada durante los playoffs. “Si bien Rick siempre ha sido bueno, en mi opinión, es porque simplemente entrena al equipo que tiene, y creo que se dio cuenta desde el principio con Haliburton que este podría ser uno de esos equipos donde ‘simplemente tengo que controlarlos y dejarlos ir’. Creo que por eso es un entrenador sensacional”.

Carlisle ha estado en el cargo tanto tiempo que cada uno de los otros 10 dirigentes que ganaron 1,000 partidos entrenaban activamente en la NBA durante su mandato.

“Conozco bien a todos los dirigentes de la lista (de 1,000 victorias)”, dijo Carlisle. “Los entrené durante muchos años y les tengo un gran respeto”.

Los alumnos estrellas de Carlisle incluyen a Reggie Miller, Dirk Nowitzki, Luka Doncic, Jalen Brunson y Haliburton.

Estuvo con Indiana durante una serie de duras derrotas en postemporada, eliminaciones ante jugadores como Michael Jordan, Patrick Ewing, Shaquille O’Neal y el fallecido Kobe Bryant, así como las suspensiones que diezmaron a su equipo tras la pelea de Malice at the Palace en Detroit en 2004. Esos castigos frustraron lo que se creía que sería el camino de Indiana hacia el título de la NBA.

Pero Carlisle nunca dejó de entrenar a su manera, regresó a Indiana tras su salida de Dallas en 2021 y ahora, a los 66 años, es parte de una de las fraternidades de dirigentes más prestigiosas.