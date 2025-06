Un jugador que en su mejor momento, saludable, se codeaba entre los mejores del mundo con cuatro selecciones al Juegos de Estrellas y dos ‘ All- NBA ’, aparte de una medalla de oro olímpica durante los Juegos de Río de Janeiro 2016 . Igualmente, una presea dorada en la Copa del Mundo de FIBA dos años antes, en 2014.

Así las cosas, tras un ‘one and done’ con dicha institución, dio el salto al profesionalismo al ser seleccionado en el quinto turno del draft de la NBA en 2010 por los Kings de Sacramento.