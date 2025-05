“Él no se hizo la prueba. Se fue molesto y, cuando iba saliendo en su carro, un testigo le advirtió que negarse podía conllevar una suspensión de cuatro años”, explicó el abogado.

A pesar de esto, en agosto de ese año recibió una carta oficial de la Prado con una suspensión por cuatro años por no haberse hecho la prueba inicial. El abogado cuestionó la decisión, señalando que la Prado incumplió con su deber de orientar al atleta, como exige el reglamento.

“Ellos (la Prado) fallaron en un deber, lo que llaman los abogados un deber ministerial, obligatorio, de educar al atleta. Ellos no están para hacerle un entrampamiento. Eso no se hace”, denunció el letrado, quien expuso que los baloncelistas de la Ana G. Méndez no se cumplió el proceso educativo.