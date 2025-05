Popovich también agradeció a varios de los involucrados en su rehabilitación, algunos de los cuales estaban en la conferencia de prensa del lunes en las instalaciones de entrenamiento The Rock at La Cantera del equipo.

“Timmy y Manu han estado aquí para todos mis entrenamientos aquí en The Rock”, sostuvo Popovich. “Dicen que es porque me aman y quieren estar allí en caso de que me caiga y quieren atraparme, ese tipo de cosas. Yo lo llamo venganza. Le dan a las personas de rehabilitación nuevas ideas para cosas que hacerme. No engañan a nadie”.