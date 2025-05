Desafíos y decisiones: la mirada de Brad Stevens sobre el futuro de los Celtics

“Preferiría hablar sobre el CBA y toda esa basura. La realidad es que perdimos los dos primeros juegos (contra Nueva York), y por eso nos pusimos en una situación difícil. ... Eso no es culpa de una sola persona. No es por malicia. No es por una mala decisión. No es mala suerte”; bromeó y añadió que espera que las ausencias de Brown y Kristaps Porzingis no sean largas.