Manila, Filipinas- La Selección Nacional de Puerto Rico sobrevivió un partido errático en su estreno en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 con una heroica remontada el sábado de madrugada para vencer 101-96 en tiempo extra al debutante Sudán del Sur en el Coliseo Smart Araneta de la capital filipina.

Tras el susto mayúsculo, los boricuas descansarán el domingo para verse con Serbia el domingo a las 8:00 a.m., hora de la isla, en la continuación de la acción del Grupo B. Los serbios jugaban más tarde frente a China.

Los primeros dos equipos de la llave avanzan a la segunda ronda.

Un avance de 10-1 en los cinco minutos agregados, con dos triples de Stephen Thompson Jr., acabaron con la amenaza de Sudán del Sur, que firmó un digno debut en su primera asistencia a un Mundial.

Thompson fue el mejor por Puerto Rico con un juego gigante en el que anotó 21 puntos con 13 rebotes, seis de ellos ofensivos, y cuatros asistencias más cinco cortes de balón.

“Hicimos un gran trabajo en los últimos cuatro minutos para poder ponernos en juego, no perder las esperanzas y mantenernos unidos, jugando duro. Llevamos esa energía al tiempo extras con esos tiros. Tremont y todo el mundo hizo un buen trabajo en meterse en la pintura, hasta Ysmael con sus rebotes ofensivos, para abrir la cancha y conseguir los tiros”, dijo Thompson luego del encuentro.

Tremont Waters le siguió con 19 tantos y 10 asistencias para ganarse el premio del Jugador del Juego.

“Quiero darle este partido a mis compañeros. Dieron la cara en grande. Este pasado mes ha sido un gran examen de cómo mantenernos juntos. Tuvimos duras derrotas por marcadores abultados pero esta noche demostramos cómo nos mantuvimos juntos”, dijo Waters.

George Conditt IV tuvo 18 puntos y 11 rebotes. Ysmael Romero también tuvo un juego grande y completó el cuarteto de jugadores de Puerto Rico con un doble-doble, al anotar 16 puntos con 12 rebotes.

En total, seis jugadores boricuas anotaron puntos en doble dígito, con Isaiah Piñeiro aportando 14 y Jordan Howard 11.

En un último empuje agónico en el cuarto periodo, un inesperado triple de George Conditt IV de esquina, más una anotación de Ysmael Romero luego de un robo de balón, empataron el encuentro a 74 puntos con menos de tres minutos en el reloj para mantener a los boricuas con vida luego de verse abajo hasta por 12 unidades.

Carlik Jones, integrante de los Bulls de Chicago en la NBA, devolvió ventaja a su equipo con cesta. Un error en un pase de Tremont Waters lo llevó a anotar de nuevo para los africanos ganar 78-75 hasta ese momento.

Sin rendirse hasta el último segundo, Romero resurgió con cuatro puntos corridos, incluyendo un donqueo, para la ventaja de Puerto Rico 79-78 con 16 segundos en el reloj.

Tras un tiempo de Sudán del Sur, Puerto Rico obligó un error en el saque para recuperar el balón.

Waters recibió falta y enfrió su sangre para los dos tiros libres que parecieron sellar la victoria pese a los 20 errores del quinteto monoestrellado.

Jones, el mejor anotador de Sudán del Sur, respondió con un triple para empatar a 81 con 10 segundos. Acto seguido, Puerto Rico bajó a toda velocidad al canasto y Romero recibió falta de Dut Kaucol con 0.3 centésimas de segundos, silbato que enfureció al dirigente Royal Ivey.

Romero fue a la línea de los suspiros con la oportunidad de ganar el partido pero falló los dos intentos para darse el tiempo añadido.

“Es parte del juego. Pienso también que llegué a la línea super emocionado con la oportunidad de terminar un partido de la Copa del Mundo así, los nervios traicionaron un poco. Había hecho un montón de cosas por el equipo así que no me siento mal al final. Son cosas del juego. Ahora, lo que me impulsa es seguir mejorando en la línea, seguir tirando”, indicó Romero.

Imparables los africanos en la primera mitad

Los sursudaneses sorprendieron a los boricuas en el primer parcial con su puntería a larga distancia, anotando cinco triples en seis intentos para ganar 29-24 los primeros 10 minutos.

Fueron buenas noticias para las docenas de sus seguidores que fueron mayoría en las gradas de la instalación.

Waters lideró la ofensiva puertorriqueña con tres triples en tres oportunidades para nueve puntos en ese periodo.

Puerto Rico se ahogó en errores al comenzar el segundo cuarto, con cuatro consecutivos y verse en la pizarra abajo 36-29 contra Sudán del Sur, buscando a menudo completar puentes aéreos.

El quinteto patrio no se frustró por la ristra de pifias y le dio de su propia medicina al rival, con Jordan Howard completando un puente aéreo con Ysmael Romero. Howard luego disparó un triple para Puerto Rico acercarse 36-34.

Pero los errores continuaron agobiando a Puerto Rico y Sudán del Sur se llevó la primera mitad por 10 tantos (52-32) con 16 puntos de Carlik Jones.

Tremont Waters defiende el balón ante la defensa de Sudán del Sur (Ramón “Tonito” Zayas)

De las 11 pérdidas de balón de Puerto Rico en la primera parte, los denominados “Bright Stars” sacaron 16 unidades. Además, su puntería sorprendió al tirar para un 70 por ciento en 20 minutos.

En un tercer parcial crucial, Puerto Rico borró una desventaja de 12 puntos con una racha de 11-0, con cuatro puntos de Stephen Thompson Jr. Y otros cuatro de Isaiah Piñeiro, para acercarse 60-59. Esta reacción levantó a los pocos puertorriqueños en el coliseo.

Sin embargo, la tendencia de rachas en el encuentro continuó y Sudán del Sur cerró el tercer cuarto con un 7-0 para mantenerse al frente 67-60.

Sin embargo, fueron detenido por la defensa boricua al anotar solo 15 puntos en el cuarto periodo.

“Es una experiencia de aprendizaje para nosotros. Somos un equipo joven. Tenemos que tomar los golpes ahora y aprender, sacar las cosas buenas. No es una derrota digna para nosotros. Pienso que tuvimos ese juego y lo regalamos. No puede estar feliz por perder por cinco”, declaró Ivey, mentor de Sudán del Sur.

Jones fue el mejor por Sudán del Sur con 32 puntos y 11 asistencias.

