Resumen BSN: Mets arruinan el debut de Jordan Howard y Quebradillas sigue sin ganar

En la jornada del domingo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Indios de Mayagüez y los Mets de Guaynabo salieron airosos como visitantes, mientras que los Atléticos de San Germán defendieron su cancha con éxito,

En Quebradillas, los Indios derrotaron 114-106 a los Piratas en un partido muy disputado durante la primera mitad, con múltiples cambios de ventaja. Sin embargo, Mayagüez (4-5) logró imponerse en la segunda parte gracias a su control del ritmo y efectividad desde la línea de tiros libres en el cierre.

El triunfo fue liderado por Nathan Sobey, quien encabezó la ofensiva con 31 puntos, acompañado por una sólida actuación de Tyrell Harrison. A pesar del esfuerzo ofensivo de Víctor Liz con 36 tantos, los Piratas (0-11) siguen sin conocer la victoria esta temporada.

Por su parte, los Atléticos 99-89 superaron a los Leones de Ponce (4-8) en un juego duelo que se definió en la segunda mitad. El equipo local ajustó su defensa y ejecución ofensiva para dominar el tramo final y asegurar su dominio en la serie particular entre ambos conjuntos.

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Mientras, en Santurce, los Mets sorprendieron a los Cangrejeros con una victoria 94-91. Fue el tercer revés seguido para los Cangrejeros, que marchan en el cuarto lugar de la Conferencia A con récord de 5-6.