Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico respira: el boxeo estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026

Tras perderse el clasificatorio, la delegación boricua asegura 10 plazas mediante el proceso de invitación.

20 de abril de 2026 - 8:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De izquierda a derecha, Victoria Vélez, Joshua IV Lorenzo Torres, Eliezer Brito, Angelyris López Méndez, Juliam Ortiz y Dylan Feliciano. (alexis.cedeno)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Puerto Rico contará con una delegación de 10 boxeadores en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que la Confederación Panamericana de Boxeo confirmara la asignación de plazas para la isla mediante el mecanismo de wildcard.

RELACIONADAS

La comunicación oficial, emitida por el secretario general del organismo, Chris Cugliari, detalla que los atletas boricuas obtuvieron sus cuotas mediante el proceso de asignación establecido, asegurando representación en ambas ramas.

En la rama femenina, Puerto Rico estará representado por Jenelie Isabel Ramírez Peña (51 kg), Angelyris López Méndez (54 kg), Coraliz Cruz Rodríguez (57 kg), Victoria de los Ángeles Vélez Moral (65 kg) y Stephanie Piñeiro Aquino (70 kg).

Mientras, en la rama masculina, aseguraron su clasificación Joshua Noel Lorenzo Torres (55 kg), Dylan Jael Feliciano Ventura (60 kg), Juliam Gabriel Ortiz Rivera (65 kg), Ángel Gabriel Llanos Pérez (70 kg) y Ángel Baudy Rivera Morales (90 kg).

Además, el organismo continental identificó a Eliezer Omar Brito Caraballo (80 kg) como tercer boxeador reserva, quien podría integrarse a la delegación en caso de liberarse una cuota antes de la fecha límite de inscripción larga, pautada para el 20 de mayo.

Como parte del proceso, las federaciones deberán completar la inscripción de los atletas en coordinación con el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) antes de esa fecha, además de cumplir con los requisitos establecidos por World Boxing para validar su participación.

Puerto Rico no pudo competir en el torneo clasificatorio de boxeo, celebrado en marzo en México y que reunió a representantes de 14 países, debido a una confusión con las fechas de inscripción. Como última opción, la Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB) sometió un listado de 11 púgiles —cinco mujeres y seis hombres— para ser considerados mediante invitación. La Confederación Panamericana de Boxeo, afiliada a World Boxing, tenía hasta el 20 de abril para responder.

“Hoy recibimos la notificación oficial de que nuestros atletas estarán en Santo Domingo 2026. Estamos muy contentos, porque siempre confiamos en que este grupo se merecía estar en las justas regionales”, expresó presidente de la FPB, José “Chicky” Laureano, en declaraciones escritas.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 están pautados para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto. El torneo de boxeo se disputará del 1 al 7 de agosto.

Tags
Federación Puertorriqueña de BoxeoCOPURComité Olímpico de Puerto RicoJuegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: