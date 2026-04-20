Puerto Rico respira: el boxeo estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026

Puerto Rico contará con una delegación de 10 boxeadores en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que la Confederación Panamericana de Boxeo confirmara la asignación de plazas para la isla mediante el mecanismo de wildcard.

La comunicación oficial, emitida por el secretario general del organismo, Chris Cugliari, detalla que los atletas boricuas obtuvieron sus cuotas mediante el proceso de asignación establecido, asegurando representación en ambas ramas.

En la rama femenina, Puerto Rico estará representado por Jenelie Isabel Ramírez Peña (51 kg), Angelyris López Méndez (54 kg), Coraliz Cruz Rodríguez (57 kg), Victoria de los Ángeles Vélez Moral (65 kg) y Stephanie Piñeiro Aquino (70 kg).

Mientras, en la rama masculina, aseguraron su clasificación Joshua Noel Lorenzo Torres (55 kg), Dylan Jael Feliciano Ventura (60 kg), Juliam Gabriel Ortiz Rivera (65 kg), Ángel Gabriel Llanos Pérez (70 kg) y Ángel Baudy Rivera Morales (90 kg).

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Además, el organismo continental identificó a Eliezer Omar Brito Caraballo (80 kg) como tercer boxeador reserva, quien podría integrarse a la delegación en caso de liberarse una cuota antes de la fecha límite de inscripción larga, pautada para el 20 de mayo.

Como parte del proceso, las federaciones deberán completar la inscripción de los atletas en coordinación con el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) antes de esa fecha, además de cumplir con los requisitos establecidos por World Boxing para validar su participación.

Puerto Rico no pudo competir en el torneo clasificatorio de boxeo, celebrado en marzo en México y que reunió a representantes de 14 países, debido a una confusión con las fechas de inscripción. Como última opción, la Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB) sometió un listado de 11 púgiles —cinco mujeres y seis hombres— para ser considerados mediante invitación. La Confederación Panamericana de Boxeo, afiliada a World Boxing, tenía hasta el 20 de abril para responder.

“Hoy recibimos la notificación oficial de que nuestros atletas estarán en Santo Domingo 2026. Estamos muy contentos, porque siempre confiamos en que este grupo se merecía estar en las justas regionales”, expresó presidente de la FPB, José “Chicky” Laureano, en declaraciones escritas.