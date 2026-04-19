Caso contra Héctor Vázquez Muñiz irá a investigación: esperan por hallazgos y recomendaciones

La vista investigativa contra el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, por alegaciones de hostigamiento laboral se celebró el sábado con la comparecencia de las partes involucradas en el proceso, según confirmaron fuentes con conocimiento del caso.

De acuerdo con la información, durante la audiencia ofrecieron su testimonio la otrora directora de Recursos Humanos de la agencia, la empleada querellante y el propio funcionario.

La vista, celebrada en algún lugar en Puerto Nuevo, fue conducida por el licenciado Rubén Nigaglioni, quien ahora deberá rendir un informe con sus hallazgos y recomendaciones.

Las fuentes indicaron, además, que no se llamó a declarar a otros testigos que se encontraban presentes, sin que se precisaran las razones para esa determinación.

El DRD, mediante declaraciones enviadas a este diario previamente, confirmó la querella y se defendió de las imputaciones.

“Velar por el uso responsable y efectivo de cada dólar que proviene de fondos públicos es parte medular del reto que acepté al asumir el cargo del secretario del Departamento de Recreación y Deportes. Para mi sorpresa, hay quienes al día de hoy consideran la rendición de cuentas como una intervención indebida o un tipo de ataque personal. Nada más lejano a la verdad”, expresó Vázquez Muñiz en las declaraciones.

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“La querella administrativa que se radicó no tiene méritos, y así quedará evidenciado una vez culminen los procesos correspondientes. Limitar gastos, pedir informes de labores realizadas, y solicitar detalles de cada artículo comprado o servicio pagado, más allá de estar dentro de las facultades expresamente delegadas a todo jefe de agencia, es un deber moral. No hacerlo sería incumplir con las funciones inherentes al cargo. Querer marcar una diferencia en el servicio público no es fácil. Pero quiero confiar en que se puede”, concluyó.

Vázquez Muñiz se desempeñaba como reportero televisivo especializado en deportes al momento de ser designado por la gobernadora Jenniffer González Colón como titular del DRD en enero de 2025.

Tras una vista de confirmación celebrada el 8 de enero de ese año, fue ratificado de forma unánime por el Senado el 10 de febrero, luego de recibir un informe favorable de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes.