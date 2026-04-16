Empleada del DRD somete querella administrativa contra el secretario Héctor Vázquez Muñiz

Una empleada del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) presentó alegaciones de hostigamiento laboral contra el secretario de dicha agencia, Héctor Vázquez Muñiz, lo que dará paso a la celebración de una vista investigativa este sábado para atender el caso.

La citación de la vista fue adelantada a El Nuevo Día por fuentes involucradas en el proceso y que prefirieron mantener el anonimato.

La querella, supo este diario, imputa conducta impropia en el entorno laboral y será evaluada mediante el proceso correspondiente.

El DRD, mediante declaraciones enviadas a este diario, confirmó la querella.

Durante la audiencia, se anticipa que ambas partes expongan sus versiones y presenten testigos y evidencia pertinente en torno a los señalamientos. Hasta el momento, no se han divulgado detalles específicos sobre el contenido de las alegaciones.

“Velar por el uso responsable y efectivo de cada dólar que proviene de fondos públicos es parte medular del reto que acepté al asumir el cargo del secretario del Departamento de Recreación y Deportes. Para mi sorpresa, hay quienes al día de hoy consideran la rendición de cuentas como una intervención indebida o un tipo de ataque personal. Nada más lejano a la verdad”, expresó Vázquez Muñiz en las declaraciones.

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“La querella administrativa que se radicó no tiene méritos, y así quedará evidenciado una vez culminen los procesos correspondientes.Limitar gastos, pedir informes de labores realizadas, y solicitar detalles de cada artículo comprado o servicio pagado, más allá de estar dentro de las facultades expresamente delegadas a todo jefe de agencia, es un deber moral. No hacerlo sería incumplir con las funciones inherentes al cargo. Querer marcar una diferencia en el servicio público no es fácil. Pero quiero confiar en que se puede”, concluyó.

Vázquez Muñiz se desempeñaba como reportero televisivo especializado en deportes al momento de ser designado por la gobernadora Jenniffer González Colón como secretario del DRD en enero de 2025.

Tras una vista de confirmación celebrada el 8 de enero de ese año, fue ratificado de forma unánime por el Senado el 10 de febrero, en una sesión ordinaria, luego de recibir un informe favorable de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes.