Tres oros y una plata para Puerto Rico en el Campeonato del Caribe Juvenil de Tenis de Mesa

La delegación de Puerto Rico tuvo un arranque dominante en el Campeonato del Caribe Juvenil de Tenis de Mesa, al conquistar tres medallas de oro y una de plata en los eventos por equipos del torneo que se celebra en Santo Domingo del 17 al 23 de abril.

Bajo la dirección de los entrenadores Francisco González, Héctor Berríos y Yomar González, los equipos cadetes (U15) y juveniles (U19) lograron subir al podio en las cuatro categorías disputadas durante la primera fase de la competencia.

Puerto Rico se alzó con la medalla de oro en el equipo masculino U15, integrado por Matthew Cao, Ángel Meléndez, José Rivera y Sebastián Pedraza. También dominó el equipo femenino U15, con Brianna Gómez, Milena Valle, Aurora Bonome y Ariana Aponte.

En la categoría juvenil, el conjunto femenino U19 —compuesto por Valentina Dávila, Kaylin Cruz, Emely Alvarado y Naymaris Hernández— sumó otra presea dorada para la delegación boricua, mientras que el equipo masculino U19, formado por Sebastián Cruz, Ryan Cuadro, Esteban Ayala y Yalex González, obtuvo la medalla de plata.