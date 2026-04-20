Día para el olvido: Edwin “Sugar” Díaz falla sin sacar outs en la derrota de los Dodgers

El taponero Edwin “Sugar” Díaz entró este domingo a relevar fuera de su rol habitual de cerrador, pero tuvo que ser retirado sin haber conseguido un solo out en el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rockies de Colorado.

Fue su primera aparición desde el 10 de abril. Tras esa salida, los Dodgers habían indicado que tendrían cautela con Díaz, quien este año ha mostrado una disminución en la velocidad de su recta.

En esta ocasión, no logró outs y permitió tres carreras limpias, producto de tres imparables y una base por bolas.

Díaz entró a lanzar en la octava entrada, con los Dodgers abajo 6-4 ante los Rockies. Comenzó permitiendo un imparable de Willi Castro, conectado a una recta de 95.8 millas por hora y que salió del bate a 86 mph. Castro luego avanzó a segunda base mediante robo.

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Acto seguido, Díaz otorgó base por bolas a Kyle Karros en cinco lanzamientos, sin lograr establecerse en la zona de strike. Luego, Brenton Doyle conectó un sencillo en el segundo envío para llenar las bases, y Edouard Julien añadió otro imparable, este impulsor de dos carreras.

Tras esa secuencia, Díaz fue relevado, y posteriormente se le acreditó una carrera adicional a su línea.

Realizó solo 13 lanzamientos antes de ser sustituido; de ellos, cinco fueron strikes. Su recta más rápida alcanzó las 97.1 millas por hora, incluyendo dos envíos por encima de las 97 mph.

Los Dodgers terminaron perdiendo el encuentro con marcador de 9-6.