San Germán.- Eddie Casiano no le dio mucha vuelta a la apretada derrota 88-84 el miércoles contra los Vaqueros de Bayamón en el segundo juego de semifinales en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

La razón fue sencilla: la ausencia de Nate Mason Jr.

El valioso armador importado no estuvo presente para el encuentro en San Germán debido al fallecimiento de su abuela Marleen el pasado lunes. Los Atléticos respetaron el espacio personal del canastero para viajar a su hogar en Estados Unidos y compartir con su familia en un momento difícil.

El revés el miércoles puso al “Monstruo Anaranjado” abajo 2-0 en la serie contra los campeones defensores del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Estoy sin point guard. En mal momento perdimos a nuestro mejor anotador, quien nos lleva el juego. Ellos (los Vaqueros) hicieron lo que tenían que hacer. Nos vieron a nosotros en momentos difíciles. No teníamos un mariscal que lleva el juego y el sistema”, expresó Casiano a El Nuevo Día tras el revés.

Mason Jr. es el arma ofensiva principal de los Atléticos. Fue el héroe de San Germán en la serie de cuartos de final contra los Cangrejeros de Santurce, la cual se extendió a siete juegos. Promedió 28.4 puntos.

El domingo en el primer duelo de semifinal en Bayamón, atinó 22 en causa perdida.

El miércoles, los armadores Tjader Fernández y Glenn Sanabria se combinaron para 15 puntos y una asistencia. Tiraron de 5-2 detrás de la línea de tres puntos.

“Mason nos da tantas cosas. Nos da fluidez ofensiva, el tiro de tres puntos, ataca y crea situaciones para los demás. No pudimos dar el golpe (para ganar)”, comentó Casiano, quien desconocía cuándo el canastero podría reportarse al equipo para la serie.

El Nuevo Día supo que Mason Jr., viajaría el jueves para estar presente en el tercer encuentro el viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez, siempre y cuando el atleta se sienta listo para jugar.

“Son cosas que van por encima del baloncesto. La familia va por encima. Hay que esperar que decida. Tuvo una situación el año pasado también. Uno tiene que estar a merced de cuándo puede o no entendiendo de que él está pasando por un mal momento y uno tiene que respetar la situación. Yo no lo quiero poner presión. He estado en esa situación antes. Uno no quiere preguntarle y molestarlo. Que salga de él”, indicó Casiano.

Durante la postemporada del año pasado, la abuela de Mason Jr. tuvo que ser recluida en un hospital local debido a que sufrió un infarto.

Durante las prácticas, el atleta lució una camiseta que leía “Grandma” en el dorsal mientras calentaba para los partidos.