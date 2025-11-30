El boricua Ethan Thompson firma contrato de dos vías con los Pacers de Indiana

El escolta de la Selección Nacional Ethan Thompson firmó un contrato de dos vías con los Pacers de Indiana en la NBA, anunció el equipo el domingo.

Los Pacers, vigentes campeones de la Conferencia Este, han tenido un inicio de temporada para el olvido con récord de 4-16. Su máxima estrella, Tyrese Haliburton, se sigue recuperando de una rotura del tendón de Aquiles, sufrida al principio del séptimo partido de las Finales de 2024-25 ante el eventual monarca Thunder de Oklahoma City.

De 26 años, Thompson debutó con Puerto Rico en la AmeriCup 2022 y ha participado en varias ventanas FIBA desde 2021. Esta temporada en la G-League, promedió 26.9 puntos, 5.6 rebotes, 6.5 asistencias y 1.5 robos con los Sioux Falls Skyforce, filial del Heat de Miami.

El canastero de 6′4″ de estatura estaba supuesto a jugar con el combinado patrio en la ventana FIBA contra Jamaica, pero solicitó un permiso especial a la Federación de Baloncesto para negociar con los Pacers. El ente federativo aprobó el mismo.

Thompson, que llevará el dorsal número 55 con Indiana, pertenece a los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).