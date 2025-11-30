Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El boricua Ethan Thompson firma contrato de dos vías con los Pacers de Indiana

El escolta de la Selección Nacional llevará el dorsal número 55 con los vigentes campeones de la Conferencia Este en la NBA

30 de noviembre de 2025 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ethan Thompson pertenece a los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional. (Alejandro Granadillo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El escolta de la Selección Nacional Ethan Thompson firmó un contrato de dos vías con los Pacers de Indiana en la NBA, anunció el equipo el domingo.

Los Pacers, vigentes campeones de la Conferencia Este, han tenido un inicio de temporada para el olvido con récord de 4-16. Su máxima estrella, Tyrese Haliburton, se sigue recuperando de una rotura del tendón de Aquiles, sufrida al principio del séptimo partido de las Finales de 2024-25 ante el eventual monarca Thunder de Oklahoma City.

De 26 años, Thompson debutó con Puerto Rico en la AmeriCup 2022 y ha participado en varias ventanas FIBA desde 2021. Esta temporada en la G-League, promedió 26.9 puntos, 5.6 rebotes, 6.5 asistencias y 1.5 robos con los Sioux Falls Skyforce, filial del Heat de Miami.

El canastero de 6′4″ de estatura estaba supuesto a jugar con el combinado patrio en la ventana FIBA contra Jamaica, pero solicitó un permiso especial a la Federación de Baloncesto para negociar con los Pacers. El ente federativo aprobó el mismo.

Thompson, que llevará el dorsal número 55 con Indiana, pertenece a los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Un contrato de dos vías en la NBA es un acuerdo que permite a un jugador moverse entre el equipo principal de la liga y su filial en la G-League durante la misma temporada.

Baloncesto, Pacers de Indiana, NBA, Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico
