1 / 13 | Jamaica, golpeada por el huracán Melissa, sueña con sacudir el ranking FIBA. Andrew Thelwell celebra la victoria de Jamaica ante Puerto Rico en la jornada del viernes en el Coliseo Roberto Clemente. - FIBA
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.
Jamaica, golpeada por el huracán Melissa, sueña con sacudir el ranking FIBA
La sorpresiva victoria del viernes contra Puerto Rico es uno de los pasos en el resurgir del baloncesto jamaicano en los últimos años
30 de noviembre de 2025 - 1:00 PM