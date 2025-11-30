Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:Jamaica, golpeada por el huracán Melissa, sueña con sacudir el ranking FIBA

La sorpresiva victoria del viernes contra Puerto Rico es uno de los pasos en el resurgir del baloncesto jamaicano en los últimos años

30 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Andrew Thelwell celebra la victoria de Jamaica ante Puerto Rico en la jornada del viernes en el Coliseo Roberto Clemente.Integrantes del combinado de Jamaica festejan el canasto de Kofi Cockburn en el último segundo.Foto del equipo de Puerto Rico previo al partido.
1 / 13 | Jamaica, golpeada por el huracán Melissa, sueña con sacudir el ranking FIBA. Andrew Thelwell celebra la victoria de Jamaica ante Puerto Rico en la jornada del viernes en el Coliseo Roberto Clemente. - FIBA
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La Selección Nacional de Jamaica logró el viernes una de las victorias más importantes en su historia de baloncesto con la mente puesta en un país devastado por uno de los huracanes más fuertes registrados en la región.

RELACIONADAS
Tags
JamaicaFIBAFIBA AméricasBaloncestoHuracán Melissa
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 30 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: