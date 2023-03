Una novedosa regla en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) permitirá a los equipos tener un tercer refuerzo inactivo para fungir como sustituto, solo durante la postemporada, a partir de mediados de junio cuando concluya el torneo regular.

La temporada número 95 del BSN se pone en marcha este miércoles en la noche con tres partidos, y con la implementación de algunos cambios respecto a la utilización de los jugadores importados, o los llamados refuerzos. Por regla, los equipos tienen derecho a un máximo de dos importados activos.

Según admitió a El Nuevo Día el director de torneo, licenciado José Couto, al permitir un tercer refuerzo bajo contrato, para estar en la lista de espera de un equipo, se está reglamentando algo que en la práctica existía, pero de manera ilegal.

Couto dijo que la idea fue presentada por los apoderados para enmendar el reglamento durante el periodo muerto, y fue aprobada por unanimidad. No obstante, no es el único cambio aprobado en cuanto a la utilización y sustitución de refuerzos.

Por ejemplo, cada equipo tendrá un máximo de tres sustituciones de importados durante la temporada regular, en lugar de dos. En la postemporada, al igual que en el pasado, solo se permite un cambio de refuerzo, con la excepción de que ocurra una lesión, que le permitiría de nuevo a un equipo hacer otra movida.

Además, ahora las franquicias pueden hacer movidas en sus respectivas plantillas hasta el último día del torneo regular. Hasta la pasada campaña, los directivos de equipos no podían modificar sus rosters después de cumplidas dos terceras partes de la fase regular.

“Los equipos pueden contratar un tercer refuerzo en la postemporada y tenerlo ‘standby’. Antes se prohibía. Es como una reserva. Es para usarlo solo en la postemporada”, explicó Couto sobre la novedosa reglamentación, aclarando que una vez se haga dicha sustitución de uno de los importados activos, ya el equipo agotó su derecho por el resto de los ‘playoffs’.

“Obviamente es un refuerzo que no ha jugado con nadie, porque recuerda que después que ha culminado la fecha de cambios de rosters, que sería en el último día de temporada regular, ningún jugador que haya participado con un equipo como refuerzo, puede participar con otro equipo. Así que ese refuerzo (el que estaría en espera), por regla, tendría que ser uno que no haya jugado con nadie. A menos que lo contrates durante la temporada regular, pero únicamente como un ‘standby’ para la postemporada”.

“Pero contratarlo durante la temporada regular va a ser complicado porque en la medida que está corriendo el torneo, van a haber equipos que pudieran darle un espacio como activo al momento. Y podrían haber refuerzos que digan, ‘pero para qué voy a firmar contigo para la postemporada nada más, si tengo equipos que me pueden firmar ahora”, teorizó Couto.

No obstante, la regla permite, de todos modos, hacer la contratación de ese tercer refuerzo inactivo durante el torneo regular, con la salvedad de que solo sería para utilizarlo durante los ‘playoffs’.

En teoría, ese podría ser el caso de Arecibo, que al parecer no cuenta durante la temporada regular con el que ha sido uno de sus refuerzos por los pasados años, Chinemelu Elonu. Elonu llegará tarde a la isla pues está jugando en la liga de Kuwait. Los Capitanes iniciarán la temporada con los importados Aaron Harrison y Paris Bass.

“La sustitución en postemporada es una sola vez, excepto por lesión. Un médico certifica la lesión, y yo se la puedo autorizar (la sustitución) porque fue por lesión. Pero si no es por lesión, digamos que es por rendimiento, pues es solamente una sola vez en la postemporada”, dijo Couto.

Nate Mason Jr. (izquierda), de los Atléticos, se lesionó durante el tercer partido de la semifinal contra los Capitanes en la temporada 2022. (David Villafane/Staff)

El director de torneo dijo que una vez arranquen los ‘playoffs’, es irrelevante el orden de sucesos. Es decir, que puede darse el caso que un equipo sufra la baja de un refuerzo por lesión a inicios de las series. Si lo sustituye, no le cuenta el cambio pues está justificado por la lesión. Y una sustitución por lesión puede realizarse por cualquier jugador, no necesariamente el que esté inactivo en lista de reserva.

“Si es por lesión, puedes traer a cualquiera. Lo que pasa es que esto (la regla) lo que busca es, que muchas veces en la postemporada, en lo que traes un jugador, se hace tarde. Recuerda que tú firmas un jugador y lo trajiste, pero en lo que llega la carta de transferencia, me pueden pasar tres o cuatro días. Entonces, tú estás en unas series semifinales, y no tienes tres o cuatro días. Pues entonces, lo que esta regla busca es que los equipos puedan tener un ‘bateador emergente’ en la eventualidad de que ocurra algo como eso y no te expongas a jugar par de juegos sin refuerzo”.

Una situación parecida vivieron los Atléticos de San Germán el pasado año. Su armador estrella Nate Mason, Jr. se lesionó en el tercer partido de su serie semifinal ante Arecibo. Aunque la gerencia lo sustituyó de inmediato por otro importado, el delantero Will Daniels, no pudo encontrar de inmediato un armador importado que cubriera su mayor necesidad. La semifinal terminó eventualmente en cinco partidos y los Atléticos no tuvieron un nuevo armador sino hasta el inicio de la serie final.

“Es algo que se hacía, pero se hacía ilegalmente. Ahora lo legalizaron básicamente”, agregó el director de torneo en alusión a la estrategia de firmar un tercer refuerzo para tenerlo en espera.

“No es obligatorio. Yo como director de torneo lo apruebo, como refuerzo inactivo. Si ocurre en un momento que me piden la sustitución, ya sea porque tienes un turno disponible o porque ocurre una lesión, pues yo lo activo y puede participar inmediatamente. No hay que esperar carta de transferencia ni nada de eso, ni hacer visado de trabajo. Que durante la temporada, traer un refuerzo latinoamericano es imposible por el tema del visado, que es complicadísimo”.