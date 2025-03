Allí, Arroyo dijo que aceptó la responsabilidad con cautela en un principio, pero con seguridad porque cree que BetMGM es una casa responsable que no afectará la integridad del juego, en particular del baloncesto del BSN.

“Le decía a mi esposa que me sentía un poco raro porque siempre he sido atleta y para mí la integridad del deporte siempre ha sido importante ”, dijo el también gerente general del Equipo Nacional.

“Pensé en cómo podía combinar lo que he sido toda la vida con una marca de apuestas deportivas. Ya estoy al otro lado de moneda, retirado, y lo vi con los ojos de negocios. Me dieron el mensaje de las apuestas responsables, me llamó la atención y me identifiqué”, dijo Arroyo, quien entró esta campaña como coapoderado de los Vaqueros.