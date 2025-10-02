El Heat-Magic en el Choliseo busca ser “el mejor juego de pretemporada a nivel global”

La producción del partido de exhibición en la isla entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando comenzó este jueves con el proceso de instalación del tabloncillo, uno importado desde la cancha de los tres veces campeones de la NBA, a petición de la propia liga.

También el equipo de luces y la pirotecnia, que hará la diferencia en cuanto a la experiencia visual para los más de 16,000 fanáticos que asistirá al encuentro este sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot , aseguró a El Nuevo Día el principal oficial ejecutivo del Grupo VRDG, Julio Cabral.

El tabloncillo que fue importado al “Choliseo” es uno de tres en propiedad del Heat y que están almacenados en su coliseo Kaseya Center, añadió el gerente de operaciones de dicha cancha Manny Ramos, quien está en Puerto Rico para el duelo.

“Y es la primera vez, que tenga conocimiento, que una de las superficies sale de Miami”, destacó.

Los materiales llegaron a la isla en barco, dentro de dos contenedores y un peso total de 41,000 libras.

La superficie que se instalaba este jueves lleva de nombre “The Culture”, detalló Ramos. Cada tabloncillo del Heat tiene su propio nombre y es utilizado acorde al uniforme asignado.

Alto costo

Cada uno tiene un costo de $350,000, reveló Cabral, promotor del evento. Se compone de paneles de madera 4x8 pies, que le dan forma a la superficie de 120x60 pies.

El tabloncillo tiene por nombre The Culture y es utilizado por el Heat, de acuerdo al uniforme asignado en días de juego. (Xavier Araújo)

“El tipo de agarre y apoyo es distinto en comparación a la superficie que nosotros tenemos aquí de FIBA en el Coliseo (de Puerto Rico). Las dimensiones y las líneas de juego también son distintas. Eso marca la diferencia", resaltó nuevamente por su parte, (Manny) Ramos.

Todas esas diferencias en cuanto a materiales y dimensiones, obligaron a la producción a importar la superficie para estar en regla con la NBA, señaló Cabral.

Por otro lado, los canastos que se utilizarán en el juego son ambos propiedad del “Choliseo”.

El tabloncillo es aproximadamente $100,000 más costoso en comparación con el del Coliseo de Puerto Rico y que es aprobado por FIBA, matizó por su parte el gerente de operaciones Javier Casillas.

“La experiencia que vivirá la fanaticada es completamente NBA”, manifestó.

Los canastos que se utilizarán en el encuentro son los del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (Xavier Araújo)

Botarán la casa por la ventana

Cabral, en tanto, espera dar el mejor de los espectáculos para este partido de la NBA, que es el primero en la isla en 20 años.

“La idea de este choque es que sea el mejor juego de pretemporada a nivel global de la NBA”, indicó Cabral, cuya producción compite con la de juegos alrededor del mundo.

“Tenemos un sistema de luces que se ofrece en los eventos musicales. Estamos montando una inversión de pirotecnia completa. Dios mediante, tendremos un espectáculo de medio tiempo también”, agregó Cabral sin ofrecer más detalles.