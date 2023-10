El Team San Juan que comenzó este año sin un nombre en el baloncesto 3x3 y que ni siquiera aparecía en el ranking del circuito profesional de la FIBA, regresó a Puerto Rico este fin de semana para tomar parte en el Turismo San Juan Challenger 2023, en momentos en que figura como el décimo mejor equipo del mundo.

El conjunto compuesto por Adrián Ocasio, Antonio Ralat, Luis Cuascut y Leandro Allende, será uno de 16 equipos internacionales en representación de 11 países, que se tirarán al ruedo en el atrio central de The Mall of San Juan desde las 11:00 a.m. de este sábado.

El evento categoría Challenger otorga clasificación a un evento mayor, perteneciente al World Tour, en Hong Kong este mismo año, que, de paso, será la parada final de la temporada regular de dicha gira en el básquet 3x3 de la FIBA.

San Juan, cuyo primer juego del sábado será a la 1:55 p.m. ante un equipo por definirse entre los que salgan del clasificatorio de la mañana —previo a la acción del cuadro general (main draw)—, viene de ganar la pasada semana un torneo similar en Colorado y que le dio la clasificación a lo que será su quinto evento del World Tour.

Y estando en su casa, aprovechará la ventaja de local ante la fanaticada boricua para intentar ponchar su boleto a lo que sería su sexto torneo de esa gira. La meta del grupo, no es solo conseguir ese boleto, sino mantener su posición actual en el standing del World Tour, ya que son los mejores 12 los que tienen derecho a jugar en la gran final.

A nivel de los torneos mayores del World Tour, San Juan está en la undécima posición del standing, explicó el director del programa nacional de baloncesto 3x3, Oscar Hourruitiner, quien hizo la diferencia entre ese undécimo lugar, con lo que es la décima posición del ranking mundial de la FIBA.

Hourruitiner detalló que para el ranking mundial se toman en cuenta todos los torneos jugados en el año dentro del circuito profesional, ya que son de varios niveles. Los mayores son los del World Tour, pero también hay eventos en otras categorías por debajo como los Challengers, Super Quest, Quest y Lite Quest.

Mantenerse entre los mejores 12 del World Tour le aseguraría a San Juan jugar en la gran final a celebrarse en Jeddah, Arabia Saudí, el 8 y 9 de diciembre.

Llegar a los máximos planos del básquet internacional en esta modalidad de tríos, fue algo prácticamente inmediato, a pesar de que el Team San Juan se inició en enero como un proyecto, hasta cierto punto, tipo experimento.

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), en conjunto con Hourruitiner, se dieron a la tarea de identificar talento que estuviera dispuesto a dedicarse a tiempo completo a esta modalidad, abandonando el juego tradicional de cancha, cinco contra cinco.

Luis Cuascut como parte de la acción del torneo del World Tour que se jugó en Edmonton, Canadá en julio, en el que San Juan quedó subcampeón tras perder la final ante un trío de Serbia. (Suministrada / FIBA)

El organismo no escogió a cualquier tipo de jugadores, sino los que tuvieran mayor proyección para esta disciplina, y con la ayuda del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que comenzó a becarlos a partir de enero de 2023, inició el proceso de acuartelamiento para entrenar en la isla.

Ya en febrero, sin un ‘nombre internacional’ y sin aparecer en el ranking, realizaron su primer viaje a un torneo de bajo nivel en Francia. Y para este pasado verano, de no estar registrado su nombre entre los mejores 100 equipos del globo, entraron en la lista del ‘Top 30′.

“Pienso que somos un equipo totalmente distinto al del principio de la temporada. Se debe a tanto practicar y tanto viajar… conocer el mundo y conocer el verdadero baloncesto que se juega en Europa. Eso nos ha llevado a mejorar nuestro talento y explotarlo”, dijo Ocasio, que al igual que sus otros compañeros del Team San Juan, era un jugador de banco, cada uno en sus respectivos equipos del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Oscar Hourruitiner explica los pormenores del torneo en San Juan y su formato. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Es un deporte que aunque se está conociendo en Puerto Rico, siempre ha sido algo de la cultura. En las escuelas lo que se jugaba al mediodía era esto. Es algo que viene culturalmente. Es cuestión de darle la práctica necesaria. Darle estructura. Y como mencionamos antes, jugar los torneos necesarios, para llevarnos a lo que queremos que es la clasificación olímpica”, dijo Ocasio.

Ocasio dijo que hay equipos en el circuito profesional de la FIBA, los de mejor nivel, que llevan años juntos. Por lo que considera un éxito que San Juan haya despuntado tan rápido en este ámbito.

Los boricuas verán acción también a segunda hora en The Mall of San Juan a las 3:35 de la tarde del sábado, ante el conjunto de Arabia Saudí, el Jeddah.

“Ahora mismo en el World Tour juegan sobre 100 equipos del mundo, y San Juan está en el número 11. Los primeros 12 clasifican a la final del World Tour, que se jugará luego de la última parada en Hong Kong. Eso va a ser el 9 y 10 de diciembre en Arabia Saudí. Y esa es nuestra meta como equipo de San Juan… llegar a la final del World Tour, y para eso es que estamos trabajando”, dijo, por su lado, Hourruitiner.

El Team San Juan, explicó Hourruitiner, ha ido hasta el momento a tres de las paradas del World Tour (van 11 en total), pero ya tiene un sinnúmero de otros torneos que son de menor escala mediante los cuales se consiguen puntos para el ranking, y además, de acuerdo a los resultados, otorgan la clasificación a torneos del World Tour.

Así también, gracias a torneos Challenger que ha ganado San Juan recientemente, como el de Colorado, tiene asegurados dos más del World Tour en lo que resta del año, y podría ponchar su boleto para el sexto, el de Hong Kong, dependiendo cómo le vaya en el San Juan Challenger que concluye el domingo. Los tres mejores del San Juan Challenger serán los que clasifiquen para Hong Kong.

Antonio Ralat durante la conferencia de prensa del evento para el que la isla recibe a más de una decena de países visitantes. (Ramon "Tonito" Zayas)

Sólido arranque en el World Tour

Aunque solo ha ido a tres de 11 torneos del World Tour, el Team San Juan ha tenido una sólida demostración. Arrancó en su primer torneo de este nivel con un cuarto lugar en mayo en Manila, Filipinas. En julio fue subcampeón en Edmonton, Canadá, perdiendo en la final ante un trío de Serbia. Y a finales del mes pasado, regresó a Filipinas, esta vez, a Cebu City donde los boricuas quedaron séptimos.

Pero Hourruitiner también indicó que han ganado torneos importantes como el Super Quest de Lausanne, Suiza en abril, con el que se ganaron el derecho de jugar en el torneo del World Tour de Manila. También quedaron segundos en un Quest en Francia y eso les dio el boleto a un torneo Challenger.

“Han sido tantas cosas que no puedo explicarlas todas. Jugamos primero unos Lite Quest en Suiza, otro en Francia, y eso nos clasificó a unos Challenger en Mongolia y en Croacia. En Mongolia quedamos segundos y clasificamos al World Tour de Cebu, y en Croacia llegamos segundos otra vez y clasificamos al torneo World Tour de Chengdu, China. Entonces fuimos al Challenger de Colorado la semana pasada, que lo ganamos, y ahí clasificamos al World Tour de Abu Dhabi”.

Los torneos en China y Abu Dhabi, el conjunto boricua los jugará el 21 y 22 de octubre, y del 28 al 29 de este mismo mes, por lo que al terminar su participación en la isla, el grupo se montará de nuevo en un avión.