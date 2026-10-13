Emmy Andújar pacta con los Gigantes en el BSN

Los Gigantes de Carolina-Canóvanas anunciaron este martes la firma del delantero Emmanuel “Emmy” Andújar de cara a la temporada 2027 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Como agente libre, Andújar pactó un acuerdo por dos campañas con los Gigantes, precisó la franquicia en un comunicado de prensa.

Andújar que vistió la pasada temporada el uniforme de los Capitanes de Arecibo y promedió 5.9 puntos y 4.8 rebotes en 17 minutos de acción.

El delantero, de 34 años y 6’6” de estatura, levantó el trofeo de campeón el 2019 con los Santeros de Aguada y en el 2025 estuvo bajo la tutela del actual dirigente de los carolinenses, Juan Cardona.

Andújar es el segundo agente libre que firma estos días en el BSN, tras el fichaje de Manny Camper con los Criollos de Caguas.