Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
13 de octubre de 2026
86°Lluvias y tronadas dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emmy Andújar pacta con los Gigantes en el BSN

El experimentado jugador acordó un contrato de dos temporadas

13 de octubre de 2026 - 11:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Emmy Andújar, a la izquierda junto a Ricky Meléndez, viene de militar con los Capitanes de Arecibo. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Gigantes de Carolina-Canóvanas anunciaron este martes la firma del delantero Emmanuel “Emmy” Andújar de cara a la temporada 2027 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Como agente libre, Andújar pactó un acuerdo por dos campañas con los Gigantes, precisó la franquicia en un comunicado de prensa.

Andújar que vistió la pasada temporada el uniforme de los Capitanes de Arecibo y promedió 5.9 puntos y 4.8 rebotes en 17 minutos de acción.

El delantero, de 34 años y 6’6” de estatura, levantó el trofeo de campeón el 2019 con los Santeros de Aguada y en el 2025 estuvo bajo la tutela del actual dirigente de los carolinenses, Juan Cardona.

Andújar es el segundo agente libre que firma estos días en el BSN, tras el fichaje de Manny Camper con los Criollos de Caguas.

Nombres como Benito Santiago Jr. y David Huertas, entre otros, están disponibles en la agencia libre.

Tags
Gigantes de CarolinaBSN
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: