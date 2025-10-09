Encendidas las Atenienses: sexto triunfo consecutivo para Manatí en el BSNF

Las Atenienses de Manatí derrotaron el miércoles, 85-80, a las Gigantes de Carolina en el coliseo Juan Aubín Cruz Abreu para apuntarse su sexta victoria consecutiva.

De esta forma, las Atenienses mejoraron su marca a 10-6, terceras en la tabla de posiciones, mientras que las Gigantes cayeron a 9-8. Manatí y Carolina están clasificados a la postemporada.

La importada Chelsea Mitchell volvió a liderar a Manatí con 21 puntos. La otra refuerzo del quinteto manatieño Kiki Jefferson agregó 17 unidades. La trilogía de jugadoras nativas India Pagán, Kaela Hilaire y Pamela Rosado aportaron 16, 14 y 11, respectivamente. Además, Hilaire consiguió 12 asistencias.

En causa perdida, Tayra Meléndez finalizó con 28 tantos, Teana Muldrow con 16, Kiara Leslie 15 con 11 rebotes y Charity Harris anotó 13.

Por otro lado, el desafío entre las Criollas de Caguas (5-9) y las Ganaderas de Hatillo (6-8) fue suspendido por las condiciones del tiempo.

Más temprano, el presidente del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), Gabriel Miranda, anunció que el partido en calendario para mañana, Ponce en Caguas, fue movido para el viernes a las 7:00 p.m.