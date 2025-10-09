Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de octubre de 2025
78°nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encendidas las Atenienses: sexto triunfo consecutivo para Manatí en el BSNF

El quinteto dirigido por Michelle González logró la décima victoria en el torneo 2025

9 de octubre de 2025 - 12:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chelsea Mitchell tuvo 21 puntos en el partido. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Atenienses de Manatí derrotaron el miércoles, 85-80, a las Gigantes de Carolina en el coliseo Juan Aubín Cruz Abreu para apuntarse su sexta victoria consecutiva.

RELACIONADAS

De esta forma, las Atenienses mejoraron su marca a 10-6, terceras en la tabla de posiciones, mientras que las Gigantes cayeron a 9-8. Manatí y Carolina están clasificados a la postemporada.

La importada Chelsea Mitchell volvió a liderar a Manatí con 21 puntos. La otra refuerzo del quinteto manatieño Kiki Jefferson agregó 17 unidades. La trilogía de jugadoras nativas India Pagán, Kaela Hilaire y Pamela Rosado aportaron 16, 14 y 11, respectivamente. Además, Hilaire consiguió 12 asistencias.

En causa perdida, Tayra Meléndez finalizó con 28 tantos, Teana Muldrow con 16, Kiara Leslie 15 con 11 rebotes y Charity Harris anotó 13.

Por otro lado, el desafío entre las Criollas de Caguas (5-9) y las Ganaderas de Hatillo (6-8) fue suspendido por las condiciones del tiempo.

Más temprano, el presidente del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), Gabriel Miranda, anunció que el partido en calendario para mañana, Ponce en Caguas, fue movido para el viernes a las 7:00 p.m.

La jornada del jueves, tendrá a las Ganaderas enfrentándose a las Gigantes en el coliseo Guillermo Angulo.

Tags
BSNFAtenienses de ManatíGigantes de Carolina
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: