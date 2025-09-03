Opinión
3 de septiembre de 2025
Escándalo en la NBA: liga investigará si los Clippers violaron normas del tope salarial con el pacto de Kawhai Leonard

El canastero estrella pudo haber desembolsado unos $28 millones en un acuerdo de patrocinio que permitió al equipo de Los Angeles eludir reglas del reglamento del torneo

3 de septiembre de 2025 - 5:49 PM

Por The Associated Press
La NBA anunció el miércoles que investigará si un contrato de patrocinio de $28 millones entre Kawhi Leonard y una empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California permitió a los Clippers de Los Angeles eludir las normas del límite salarial de la liga, tras un informe del periodista Pablo Torre.

La investigación se centrará en los vínculos entre Leonard, los Clippers y una empresa llamada Aspiration Fund Adviser, LLC, que se declaró en bancarrota este año. En ese momento, enumeraba a varios acreedores, entre ellos los Clippers (a quienes se les adeudaban unos $30 millones) y una empresa llamada KL2 Aspire LLC, a la que se le adeudaban $7 millones.

Leonard figura como gerente de dicha empresa en los documentos presentados en California. KL son sus iniciales y 2 es el número de su camiseta. Los correos electrónicos enviados el miércoles a sus representantes en busca de comentarios no fueron respondidos de inmediato.

“Estamos al tanto del informe de prensa de esta mañana sobre los LA Clippers y estamos iniciando una investigación”, declaró el miércoles el portavoz de la NBA, Mike Bass.

Los Clippers negaron haber infringido ninguna norma de la liga. El dueño de los Clippers, Steve Ballmer, realizó una inversión de $50 millones en Aspiration, y la compañía y el equipo anunciaron una alianza de $300 millones en septiembre de 2021. Esto ocurrió aproximadamente un mes después de que Leonard firmara una extensión de contrato de cuatro años y $176 millones con los Clippers.

“Ni el Sr. Ballmer ni los Clippers eludieron el límite salarial ni incurrieron en ninguna conducta indebida relacionada con Aspiration”, declararon los Clippers en un comunicado difundido a varios medios de comunicación, incluyendo The Associated Press.

“Cualquier afirmación contraria es demostrablemente falsa: El equipo terminó su relación con Aspiration hace años, durante la temporada 2022-23, cuando Aspiration incumplió sus obligaciones”.

El cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, aceptó declararse culpable el mes pasado tras enfrentar cargos federales de fraude electrónico. La fiscalía afirmó que defraudó a inversores y prestamistas por $248 millones, y añadió que “los estados financieros de Aspiration eran inexactos y reflejaban ingresos mucho mayores que los que la compañía realmente recibió”.

En su informe, Torre obtuvo una copia del acuerdo de patrocinio entre Aspiration y KL2 Aspire, el cual estipulaba que Leonard recibiría 7 millones de dólares anuales durante cuatro años. Con ese plazo, Leonard aún habría recibido los 7 millones restantes al momento de la declaración de quiebra de Aspiration.

No hay evidencia de que Leonard haya respaldado públicamente a Aspiration.

“Ni los Clippers ni el Sr. Ballmer tenían conocimiento de ninguna actividad indebida por parte de Aspiration o su cofundador hasta después de que el gobierno iniciara su investigación”, declararon los Clippers. “El equipo y el Sr. Ballmer están listos para ayudar a las fuerzas del orden en todo lo posible”.

La liga, que ya investigó las acusaciones de que los representantes de Leonard solicitaron ciertas cosas que se considerarían elusiones del límite salarial cuando era agente libre hace varios años, puede imponer severas sanciones si se descubre que un equipo ha infringido las normas del límite salarial, incluyendo una multa de hasta $7.5 millones, la rescisión de contratos y la pérdida de futuras selecciones del draft.

