EuroBasket: Giannis Antetokounmpo impulsa a Grecia a las semifinales

Giannis Antetokounmpo anotó 29 puntos y su hermano menor Kostas bloqueó cuatro tiros en la victoria del martes 87-76 de Grecia sobre Lituania para alcanzar las semifinales del EuroBasket.

Los tiros libres decisivos de la estrella de los Bucks de Milwaukee en el último minuto ayudaron a Grecia a sellar la victoria y preparar un enfrentamiento en las semifinales con Turquía.

Antetokounmpo encestó dos tiros libres con los que Grecia se fue arriba por 10 unidades a 19 segundos del final después de que Lituania redujo a ocho la ventaja de 16 unidades que llegó a tener Grecia en el última periodo. Con 47 segundos por jugar, atinó dos tiros libres.

Los cuatro tiros que bloqueó Kostas Antetokounmpo ocurrieron en la primera mitad. El pívot de 27 años juega para el Olympiakos. Vasileios Toliopoulos anotó 17 puntos para Grecia.

Grecia ha ganado dos veces el EuroBasket, en 1987 y 2005.

Jonas Valanciunas lideró a Lituania con 24 puntos y 15 rebotes.

Enfrentamientos de cuartos de final del miércoles

Finlandia enfrenta a Georgia, mientras que el campeón del mundo Alemania juega el miércoles contra Eslovenia.

Es la primera vez que Georgia disputa los cuartos de final de EuroBasket que eliminó a Francia en octavos y derrotó a España en la fase de grupos.

Finlandia con el alero del Jazz de Utah Lauri Markkanen eliminó a la Serbia de Nikola Jokic. Los finlandeses también tienen al muy valorado alero de 18 años Miikka Muurinen.

Alemania y Eslovenia han ganado el título una vez: Alemania como anfitrión en 1993 y los eslovenos en 2017.

Después de un juego de 42 puntos contra Italia en los octavos de final, la estrella de los Lakers de Los Ángeles Luka Dončić buscará su quinto juego del torneo con al menos 30 puntos.