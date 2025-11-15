Explosivas ganan en tiempo extra en Manatí y obligan un séptimo juego decisivo en la final del BSNF

Las Explosivas de Moca obligaron el viernes un séptimo y decisivo partido de la final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al derrotar en tiempo extra, 78-74, a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu.

El campeonato de torneo se decidirá el domingo en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez, hogar de las mocanas, a las 8:00 p.m. Ambos quintetos buscan el segundo cetro en la historia de las respectivas franquicia.

Manatí ganó su primero en 2019 mientras que Moca lo alzó en 2022.

Las Explosivas ganaron su segundo partido consecutivo luego de caer 3-1 en la serie.

El sexto duelo de la serie comenzó con una energía especial, porque la fanaticada que se dio cita en el coliseo manatieño se hizo sentir desde el silbato inicial.

La primera mitad fue una muy reñida, pero de baja anotación y terminó 34-33 a favor de las Atenienses. Por Manatí la mejor anotadora fue Chelsea Mitchell, quien encestó 12 puntos y Leigha Brown fue la más destacada por las Explosivas.

En el tercer parcial, Manatí tuvo la ventaja gracias a triples seguidos de Pamela Rosado y Chelsea Mitchell, que llevaron el marcador 51-45.

Pero en ese momento surgió la figura de Leigha Brown, quien encestó una seguidilla de 10 tantos en esa parte del juego, pero ocho de esos puntos fueron en línea. Eso llevó a Moca a tener control de la pizarra 55-54, luego de los primeros treinta minutos de acción.

Ya en el cuarto parcial el intercambio de canastos continuó en todo momento. El juego se encontraba empatado a 58-58 cuando restaban 6:18, pero Hillary Martínez y Ashley Torres, marcaron canastos seguidos y despegaron a las Explosivas 62-58 con 4:18 de juego.

A todo esto, Manatí no se rindió y apareció la figura de Rosado, que marcó los últimos siete puntos de las Atenienses y con una tirada libre empató el marcador a 68. La pizarra llegó empate a los últimos tres segundos del tiempo reglamentario, y Leigha Brown tuvo un último tiro al canasto, pero no lo acertó para agregarse cinco minutos más en el pizarrón.

Pamela Rosado, de las Atenienses de Manatí, durante el sexto juego de la final del BSNF contra las Explosivas de Moca. (Suministrada)

En el tiempo adicional Moca salió al frente con un 4-0 y no miró atrás. Fueron Leigha Brown y Hillary Martínez quienes cargaron con la ofensiva de las Explosivas, y precisamente fue Martínez quien cerró las anotaciones de Moca con un canasto espectacular. En esa jugada Martínez también recibió falta personal y anotó su tiro libre.

Por Moca la mejor anotadora fue Brown con 32 puntos y 11 rebotes, mientras que por Manatí Rosado lideró las anotaciones con 26 unidades y seos asistencias. Rosado, jugó el partido con una máscara protectora luego de recibir una cortadura sobre su ojo izquierdo en el quinto juego de la serie.