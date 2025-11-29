Gian Clavell está de vuelta en Grecia con el club AEK Athens

Gian Clavell saldrá de San Juan a Atenas, Grecia.

El escolta del Equipo Nacional pactó recientemente con el club AEK, con más de 100 años de historia en el país europeo.

El quinteto está cuarto en la liga profesional griega con 5-2, y también jugará en la Basketball Champions League. Cuenta con ocho campeonato domésticos, el último ganando en 2019-20.

La firma marca un retorno de Clavell, de 32 años, al baloncesto griego. En 2021, militó con el Promitheas Patras.

“Super agradecido con Dios con esta oportunidad. Agradecido con el club por darme la oportunidad. Conozco a Grecia bastante, conozco la liga mucho. Super emocionado por jugar con un club tan histórico. Loco por empezar a jugar”, dijo Clavell a El Nuevo Día sobre la firma en medio de la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo 2027 que se celebra en el Coliseo Roberto Clemente.

Clavell estampó la firma con el AEK mientras jugaba para el Valcea de Rumanía. El canastero jugó cinco partidos con el quinteto, dos en la Eurocopa. Lució con promedio de 26.5 puntos, 5.5 asistencias y 3.3 rebotes por cotejo.

“Sabíamos que ir a Rumanía iba a jugar Eurocopa. Eso me iba a ayudar a exponerme a las competiciones europeas. El contrato prácticamente estaba hecho también para si surgía una competición europea que me pudiese ir siendo la situación correcta. Rumanía me gustó. La gente muy buena. Me trataron súper bien. No me puedo quejar. Pero surgió la oportunidad con AEK y con un equipo como ese no la podía dejar pasar”, indicó Clavell.

El integrante de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), con experiencia en el extranjero en Turquía, Ucrania y Rusia, viene de recuperarse de complicaciones de un apendicitis el año pasado mientras jugaba en la ACB de España con Granada.

Totalmente recuperado, Clavell volvió a cancha este año en el BSN con los Piratas, más su participación en el torneo AmeriCup el pasado verano en Nicaragua, con la expectativa de volver a firmar en el exterior.

“Estaba buscando una oportunidad así que se presentara. Lo que pasa es que algunos equipos no se fiaban mucho todavía de que estaba al 100 por ciento. Surgió así. Es lo que tocó y ahora a darlo todo con el AEK y continuar sumando a mi carrera profesional”, expresó.