Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gian Clavell está de vuelta en Grecia con el club AEK Athens

El escolta de la Selección Nacional militará con el prestigioso club griego tanto en el torneo doméstico como en le Basketball Champions League

29 de noviembre de 2025 - 6:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gian Clavell está activo con Puerto Rico en la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. (FIBA)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Gian Clavell saldrá de San Juan a Atenas, Grecia.

RELACIONADAS

El escolta del Equipo Nacional pactó recientemente con el club AEK, con más de 100 años de historia en el país europeo.

El quinteto está cuarto en la liga profesional griega con 5-2, y también jugará en la Basketball Champions League. Cuenta con ocho campeonato domésticos, el último ganando en 2019-20.

La firma marca un retorno de Clavell, de 32 años, al baloncesto griego. En 2021, militó con el Promitheas Patras.

“Super agradecido con Dios con esta oportunidad. Agradecido con el club por darme la oportunidad. Conozco a Grecia bastante, conozco la liga mucho. Super emocionado por jugar con un club tan histórico. Loco por empezar a jugar”, dijo Clavell a El Nuevo Día sobre la firma en medio de la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo 2027 que se celebra en el Coliseo Roberto Clemente.

Clavell estampó la firma con el AEK mientras jugaba para el Valcea de Rumanía. El canastero jugó cinco partidos con el quinteto, dos en la Eurocopa. Lució con promedio de 26.5 puntos, 5.5 asistencias y 3.3 rebotes por cotejo.

“Sabíamos que ir a Rumanía iba a jugar Eurocopa. Eso me iba a ayudar a exponerme a las competiciones europeas. El contrato prácticamente estaba hecho también para si surgía una competición europea que me pudiese ir siendo la situación correcta. Rumanía me gustó. La gente muy buena. Me trataron súper bien. No me puedo quejar. Pero surgió la oportunidad con AEK y con un equipo como ese no la podía dejar pasar”, indicó Clavell.

El integrante de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), con experiencia en el extranjero en Turquía, Ucrania y Rusia, viene de recuperarse de complicaciones de un apendicitis el año pasado mientras jugaba en la ACB de España con Granada.

Totalmente recuperado, Clavell volvió a cancha este año en el BSN con los Piratas, más su participación en el torneo AmeriCup el pasado verano en Nicaragua, con la expectativa de volver a firmar en el exterior.

“Estaba buscando una oportunidad así que se presentara. Lo que pasa es que algunos equipos no se fiaban mucho todavía de que estaba al 100 por ciento. Surgió así. Es lo que tocó y ahora a darlo todo con el AEK y continuar sumando a mi carrera profesional”, expresó.

Clavell vuelva a cancha el lunes con Puerto Rico contra Jamaica. El viernes, anotó 14 puntos en la derrota, 92-90, contra los jamaiquinos.

Tags
Gian ClavellGrecia Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoFIBA
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 29 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: