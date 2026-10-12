Imani McGee y Pamela Rosado serán las capitanas del Juego de Estrellas del BSNF

Imani McGee, de las Monarcas de Juana Díaz, y Pamela Rosado, de las Atenienses de Manatí, fueron seleccionadas como capitanas de los equipos que disputarán el Juego de Estrellas 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF). a celebrarse el sábado 17 de octubre.

McGee encabezará el Team Sureste, mientras que Rosado liderará el Team Noroeste. La jornada en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez comenzará a la 3:00 p.m.

McGee, Jugadora Más Valiosa (MVP) y Jugadora Defensiva del Año (DPOY) de la temporada 2025, lidera el torneo actual en rebotes y bloqueos. La representante de las Monarcas promedia 17.7 puntos y 15.4 rebotes por partido, con un 43.5 % de efectividad en tiros de campo.

Por su parte, Rosado, capitana de la Selección Nacional femenina de Puerto Rico, registra promedios de 13.6 puntos, 6.4 rebotes y 5.9 asistencias por encuentro, con un 42.5 % en tiros de campo.

PUBLICIDAD

La jugadora de las Atenienses ocupa, además, el segundo lugar de la liga en porcentaje de acierto en tiros de tres puntos.

Cada equipo de la liga enviará a dos jugadoras en representación de su franquicia para participar en el partido.

La jornada incluirá la competencia de habilidades Skills Challenge, la competencia de tiros por equipos Shooting Stars y la competencia de triples Three-Point Contest. También se celebrará el Rising Stars Game, dedicado a las jugadoras jóvenes y al talento emergente de la liga.