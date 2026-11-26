Caleb Williams conectó un pase de touchdown de seis yardas con Rome Odunze cuando restaban tres segundos de juego para darle a los Bears de Chicago su primera ventaja del partido y sellar una dramática victoria, 39-35, sobre los Lions de Detroit el jueves, con la que rompieron el empate en el liderato de la División Norte de la Conferencia Nacional de la NFL.

Los Bears (9-2) encadenaron su sexto triunfo consecutivo.

Williams lideró la remontada al completar 30 de 44 pases para 345 yardas y dos touchdowns. Chicago llegó a estar en desventaja por 11 puntos a mediados del cuarto periodo, luego de que Jahmyr Gibbs escapara 70 yardas para conseguir su tercera anotación del encuentro.

Los Lions (8-3), que también llegaron al compromiso con una racha de seis victorias, no pudieron frenar la ofensiva de Chicago en los instantes finales y desaprovecharon otra espectacular actuación de Gibbs.

El dinámico corredor acumuló 205 yardas por tierra en 21 acarreos y tres touchdowns, además de cinco recepciones para 42 yardas. Sus 247 yardas totales desde la línea de golpeo llegaron apenas unas semanas después de registrar 252 ante los Patriots de Nueva Inglaterra.

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Los Bears tuvieron otra oportunidad de montar una serie ofensiva para empatar o tomar la delantera y enfrentaron una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar desde su propia yarda 41, situación que Williams resolvió con una carrera diseñada.

D’Andre Swift, de Chicago, quien fue traspasado por Detroit a Filadelfia dos días después de que Gibbs fuera seleccionado en el draft, corrió para 65 yardas y un touchdown, además de sumar 97 yardas por aire.

Goff completó 25 de 36 pases para 313 yardas, incluido uno de touchdown de 11 yardas a Sam LaPorta cerca del final de la primera mitad, que puso a Detroit en ventaja, 19-10.