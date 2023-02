Si Puerto Rico logra la clasificación a la Copa Mundial de FIBA este verano, el Equipo Nacional podría contar con el delantero Isaiah Piñeiro.

El jugador de ascendencia puertorriqueña avanza en su rehabilitación de una cirugía en la ligamento anterior cruzado de una rodilla. Fue una lesión que sufrió durante un entrenamiento en un campamento de los Mavericks de Dallas el pasado junio.

La lesión lo sacó de la lista de 24 jugadores que ha competido en las ventanas clasificatorias al Mundial. Participó solamente en la ventana inicial en noviembre de 2021 en México.

“Todo va bien. Le he estado dando duro a la rehabilitación”, escribió Piñeiro a El Nuevo Día desde Estados Unidos.

“De hecho, estoy de vuelta en la cancha haciendo ejercicios, pero todavía me falta un par de meses para estar al 100 por ciento. No hay un fecha de regreso fija porque no quiero apresurarme y arriesgarme a volver a lesionarme, pero estoy haciendo todo lo posible para volver lo antes posible”, agregó.

A preguntas sobre si estaría disponible para el Mundial si Puerto Rico adelanta, el también integrante de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) acertó.

“Si todo sale bien, estaré al 100 por ciento para ir a la Copa del Mundo”, dijo el integrante de la escuadra boricua en el Mundial de China 2019.

Puerto Rico buscará la clasificación al Mundial, con sede combinada en Filipinas, Indonesia y Japón a jugarse desde el 25 de agosto, a partir del 23 de febrero en Brasil frente a los anfitriones. El 26, chocan contra Colombia en Medellín. La Selección tiene una primera parada en Miami, Florida, el 16 de febrero para comenzar los entrenamientos.

Se anticipa la baja del armador titular Tremont Waters debido a una conmoción cerebral sufrida en la liga profesional de Francia.

Los boricuas juegan para 4-3, terceros en el Grupo F. Los primeros tres de la llave ponchan su boleto al Mundial, al igual que los primeros tres del Grupo E. El último boleto será concedido a la cuarta mejor marca combinada entre ambos grupos.