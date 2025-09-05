Opinión
5 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
Baloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Italia-Eslovenia y Grecia-Israel, los duelos más atractivos en los octavos del EuroBasket

El conjunto griego eliminó el jueves a la ahora excampeona del torneo, España

5 de septiembre de 2025 - 7:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Giannis Antetokounmpo, de Grecia, durante el choque entre su equipo y España. (Sakis Savvides)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los encuentros que medirán el domingo 7 de septiembre a Italia contra Eslovenia y a Grecia contra Israel serán a priori los más atractivos de la ronda de octavos de final del EuroBasket, primera de las eliminatorias a partido único de la fase final que se disputará de manera íntegra en el Xiaomi Arena de Riga.

Antes, el sábado 6 de septiembre, se disputarán cuatro partidos. Alemania, líder del grupo B y vigente campeona del mundo, se medirá contra Portugal, cuarta en el grupo A. Otra de las favoritas, la Serbia de Nikola Jokic se cruzará con la Finlandia de Lauri Markkanen.

Además Letonia, anfitriona, se cruzará en el duelo de países bálticos contra Lituania y Turquía tratará de prolongar sus buenas sensaciones contra Suecia.

El domingo, igualmente, del Italia-Eslovenia y del Grecia-Israel, encuentros donde se podrá ver en acción a nombres como Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo y Deni Avdija; Polonia se cruzará con la sorprendente Bosnia-Herzegovina y Francia tratará de hacer valer su condición de firme aspirante a campeona contra Georgia.

Los ganadores de los ocho encuentros se clasificarán para la ronda de cuartos de final, que se celebrará los días 9 y 10 de septiembre. Las dos semifinales están previstas para el 12 de septiembre y la lucha por el bronce y la final, para el domingo 14 de septiembre.

Finalizada la fase de grupos quedan eliminadas España, vigente campeona; Estonia, República Checa, Montenegro, Gran Bretaña, Chipre, Bélgica e Islandia.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes.
