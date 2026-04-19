Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns impulsan a los Knicks a la victoria sobre los Hawks

Jalen Brunson anotó 28 puntos, Karl-Anthony Towns tuvo 19 de sus 25 en la segunda mitad y los Knicks de Nueva York vencieron a los Hawks de Atlanta 113-102 el sábado por la noche en el Juego 1 de su serie de playoffs de la Conferencia Este.

OG Anunoby añadió 18 puntos y Josh Hart tuvo 11 puntos y 14 rebotes para los Knicks en su primer partido de postemporada bajo Mike Brown después de hacer cuatro viajes en cinco años bajo Tom Thibodeau, coronada por su primer viaje a las finales de la Conferencia Este desde 2000 el año pasado.

El cabeza de serie número 3 del Este vuelve a ser esta temporada el anfitrión del segundo partido, el lunes por la noche.

CJ McCollum anotó 26 puntos y Jalen Johnson añadió 23 para los Hawks, que lograron 20-6 tras el parón del All-Star y se adjudicaron la sexta plaza.

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Brunson, que ya posee el récord de los Knicks con ocho partidos de 40 puntos en la postemporada, estuvo a punto de conseguir otro en el primer cuarto. Encestó sus seis primeros tiros y anotó 19 puntos, mientras los Knicks ganaban 30-24. McCollum anotó 12 puntos en el segundo y Atlanta recortó distancias (57-55).

New York Knicks' Jalen Brunson (11) shoots over Atlanta Hawks' Onyeka Okongwu (17) during the first half in Game 1 of a first-round NBA playoffs basketball series, Saturday, April 18, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II) (Frank Franklin II)

Brunson no hizo tanto en la segunda parte, pero Towns tomó el relevo después de que sólo llevara 1 de 6 para seis puntos en el descanso.

Los Knicks empezaron 8 de 9 y Atlanta 6 de 7, antes de que el juego se ralentizara en el tercer cuarto. McCollum fue revisado por un acto hostil y llamado para una falta técnica después de patear la pierna en un puente en la zona de la ingle de Brunson, y los Hawks dos veces intencionalmente faltaban centro de respaldo Mitchell Robinson, y el pobre tirador de faltas fue 1 de 4.

Cuando los Hawks volvieron a ponerse en marcha, ya era demasiado tarde.

Con los Knicks ocho arriba, Towns encestó una canasta de 3 puntos, y tras la canasta de Gabe Vincent, Jordan Clarkson encestó dos balones y Towns anotó un triple y una canasta de 3 puntos para un parcial de 10-0 que supuso el 106-87 a falta de 4 minutos y medio.