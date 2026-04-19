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Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns impulsan a los Knicks a la victoria sobre los Hawks

Nueva York se impuso ante Atlamta en su primer partido de la serie

19 de abril de 2026 - 10:07 PM

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Karl-Anthony Towns (32), de los New York Knicks, bloquea un tiro de Nickeil Alexander-Walker (7), de los Atlanta Hawks, durante la primera mitad del primer partido de la primera ronda de los playoffs de baloncesto de la NBA, el sábado 18 de abril de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jalen Brunson anotó 28 puntos, Karl-Anthony Towns tuvo 19 de sus 25 en la segunda mitad y los Knicks de Nueva York vencieron a los Hawks de Atlanta 113-102 el sábado por la noche en el Juego 1 de su serie de playoffs de la Conferencia Este.

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OG Anunoby añadió 18 puntos y Josh Hart tuvo 11 puntos y 14 rebotes para los Knicks en su primer partido de postemporada bajo Mike Brown después de hacer cuatro viajes en cinco años bajo Tom Thibodeau, coronada por su primer viaje a las finales de la Conferencia Este desde 2000 el año pasado.

El cabeza de serie número 3 del Este vuelve a ser esta temporada el anfitrión del segundo partido, el lunes por la noche.

CJ McCollum anotó 26 puntos y Jalen Johnson añadió 23 para los Hawks, que lograron 20-6 tras el parón del All-Star y se adjudicaron la sexta plaza.

Brunson, que ya posee el récord de los Knicks con ocho partidos de 40 puntos en la postemporada, estuvo a punto de conseguir otro en el primer cuarto. Encestó sus seis primeros tiros y anotó 19 puntos, mientras los Knicks ganaban 30-24. McCollum anotó 12 puntos en el segundo y Atlanta recortó distancias (57-55).

New York Knicks' Jalen Brunson (11) shoots over Atlanta Hawks' Onyeka Okongwu (17) during the first half in Game 1 of a first-round NBA playoffs basketball series, Saturday, April 18, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)
New York Knicks' Jalen Brunson (11) shoots over Atlanta Hawks' Onyeka Okongwu (17) during the first half in Game 1 of a first-round NBA playoffs basketball series, Saturday, April 18, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II) (Frank Franklin II)

Brunson no hizo tanto en la segunda parte, pero Towns tomó el relevo después de que sólo llevara 1 de 6 para seis puntos en el descanso.

Los Knicks empezaron 8 de 9 y Atlanta 6 de 7, antes de que el juego se ralentizara en el tercer cuarto. McCollum fue revisado por un acto hostil y llamado para una falta técnica después de patear la pierna en un puente en la zona de la ingle de Brunson, y los Hawks dos veces intencionalmente faltaban centro de respaldo Mitchell Robinson, y el pobre tirador de faltas fue 1 de 4.

Cuando los Hawks volvieron a ponerse en marcha, ya era demasiado tarde.

Con los Knicks ocho arriba, Towns encestó una canasta de 3 puntos, y tras la canasta de Gabe Vincent, Jordan Clarkson encestó dos balones y Towns anotó un triple y una canasta de 3 puntos para un parcial de 10-0 que supuso el 106-87 a falta de 4 minutos y medio.

Atlanta encadenó 11 victorias consecutivas para recortar a 106-98, pero Towns anotó para restaurar la ventaja de dos dígitos.

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