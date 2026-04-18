Phoenix elimina a Golden State, y Orlando a Charlotte para avanzar a los playoffs de la NBA

Jalen Green anotó 36 puntos, Devin Booker sumó 20 y los Suns de Phoenix eliminaron a Stephen Curry y a los Warriors de Golden State, al aplastarlos el viernes por 111-96 en el minitorneo play-in de la NBA.

Los Suns se quedaron con el octavo puesto de la Conferencia Oeste para los playoffs y se medirán el domingo al Thunder de Oklahoma City, campeón defensor de la NBA, en el primer duelo.

La temporada de los Warriors terminó.

Green encestó 14 de 20 tiros de campo, incluidos 8 de 14 triples. Jordan Goodwin aportó 19 puntos, capturó nueve rebotes y fue una amenaza a la defensiva con seis robos.

A Booker y a Draymond Green, de Golden State, se les sancionó con dos faltas técnicas cada uno al final del cuarto periodo, después de intercambiar palabras en varias ocasiones. Fueron expulsados.

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Curry, de 38 años, no pudo conseguir muchos tiros cómodos y terminó con 17 puntos al acertar 4 de 16 disparos. Brandin Podziemski lideró a los Warriors con 23 puntos.

Phoenix ganaba por cinco al descanso y amplió la ventaja a 69-53 con 5:12 minutos por jugar en el tercer cuarto tras una bandeja en contraataque de Royce O’Neale. La pizarra marcaba 85-72 con 10:12 restantes.

Había motivos para pensar que la ventaja no era segura. Phoenix dejó escapar una delantera de 11 puntos en el cuarto periodo en una derrota ante Portland la noche del martes, mientras que Golden State remontó un déficit de 13 tantos en el último cuarto para vencer a los Clippers de Los Ángeles la noche del miércoles, lo que derivó en el duelo de todo o nada del viernes.

Los Warriors parecían estar gestando otra remontada —Curry encestó un triple que recortó la diferencia a 85-78 con 9:30 por jugar—, pero los Suns respondieron con los siguientes siete puntos.

Los Suns evitaron convertirse en el primer equipo en perder ambos partidos del torneo de play-in en su propia cancha. El formato actual se estableció en 2021.

Kristaps Porzingis, de Golden State, jugó pese a molestias en el tobillo derecho, producto de una lesión sufrida el miércoles ante los Clippers. El pívot de 2,21 metros disputó apenas 15 minutos y terminó con 11 puntos.

Fácil victoria del Magic

En Orlando, Paolo Banchero anotó 25 puntos y el Magic de Orlando construyó una ventaja de 35 unidades en la primera mitad, rumbo a una paliza de 121-90 sobre los Hornets de Charlotte el viernes en un encuentro decisivo del play-in.

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El Magic obtuvo el octavo y último pasaje para la postemporada en la Conferencia Este. Su recompensa es un duelo contra Detroit, el primer preclasificado, en una serie al mejor en un máximo de siete duelos, que comienza el domingo en la cancha de los Pistons.

Orlando jugó con rudeza desde el inicio, y los Hornets nunca estuvieron en el partido. Franz Wagner obtuvo 18 puntos por el Magic, además de siete rebotes y seis asistencias.

Wendell Carter Jr. terminó con 16 puntos al atinar 6 de 7 tiros, mientras Desmond Bane anotó 13 y Jalen Suggs agregó 12 por el Magic.

Orlando ganaba por 31 tantos al descanso, la mayor ventaja a mitad de partido en la historia de siete años del minitorneo play-in. Este formato —de cuatro equipos que se clasifican de cada conferencia y que juegan para decidir los dos últimos puestos de playoffs en cada mitad del cuadro— se implementó desde 2021.