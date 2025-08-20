Opinión
20 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

John Wall, quien jugó su último partido de la NBA en 2023, anuncia su retiro

Se despide con registros 18.7 puntos y 8.9 asistencias por partido en 11 temporadas

20 de agosto de 2025 - 8:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
John Wall anotó 24 puntos por los Wizards de Washington. (AP / Nick Wass)
En su mejor temporada, promedió 23.1 unidades y 10.7 asistencias para los Wizards en 2016-17.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

John Wall se retira después de 11 temporadas en la NBA.

RELACIONADAS

Wall, de 34 años, jugó la mayor parte de su carrera con los Wizards de Washington después de que lo seleccionaran primero en el draft del 2010 procedente de Kentucky. El base, cinco veces All-Star, termina su carrera en la NBA con promedios de 18.7 puntos y 8.9 asistencias por partido.

“Hoy, me alejo de la cancha, pero no del juego”, afirmó Wall en una publicación en redes sociales el martes. “El baloncesto siempre estará en mi vida, y se presentan nuevas oportunidades. Siento que ahora es el momento de avanzar con confianza hacia mi próximo capítulo”.

Wall pasó la mayor parte de su carrera con los Wizards, pero también jugó para los Rockets de Houston y los Clippers de Los Ángeles. En su mejor temporada, promedió 23.1 unidades y 10.7 asistencias para los Wizards en 2016-17 y fue nombrado en el tercer equipo All-NBA.

Wall fue uno de los bases más rápidos y atléticos durante su mejor momento: fue el campeón del Slam Dunk en 2014. Fue un defensor de élite, formando parte del segundo equipo All-Defensive en 2015.

Las lesiones afectaron la segunda mitad de su carrera. Nunca jugó más de la mitad de los partidos en ninguna de sus últimas seis temporadas y no había jugado en los últimos dos años.

Tags
BaloncestoNBAJohn WallWizards de Washington
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
